Carlos Kambourian fuerte contra Carla Vizzotti: "Trate sus frustraciones y enojo con un terapeuta"

El pediatra Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan, criticó duramente en las últimas horas a la ministra Carla Vizzotti por la campaña de vacunación contra el coronavirus y sus dichos en relación a las negociaciones con la farmaceútica Pfizer.

"Ministra, trate sus frustraciones y enojo con un terapeuta. Los argentinos no toleramos más sus evasivas. Explique porque expuso a los profesionales de la salud a frustrarnos con tantos fallecidos, sin vacuna de Pfizer. Esperamos su respuesta. Y su renuncia", escribió en su cuenta de Twitter.

"El ex ministro -por González García- y la actual ministra (socios) deberían argumentar con evidencias lo sucedido con Pfizer. No con adjetivaciones. Hoy casi la mitad de los argentinos podría estar vacunados. Decidieron que no. Se llama brutalidad", añadió con un claro enojo.

Siguiendo con su crítica contra Vizzotti, precisó: "La ministra que vacunó a sus familiares primero pide que los argentinos bajemos la obsesión con Pfizer”.

Además, lanzó: "Según Vizzoti tenemos 17 millones de vacunas en el país, pero aplicamos 13 millones. Contame donde pensas que están las #VacunasDesaparecidas", y cerró: “En 10 días el contador de vacunas oficial debe quedar en cero. De lo contrario, sigue el robo de vacunas”.