Jorge Valdano, integrante del Seleccionado argentinocampeón del Mundo enMéxico ´86, afirmó ayer que la muerte de Diego Maradona “dejó un gran vacío” en todos los seres cercanos y que lo quisieron, aunque aclaró que lo que pasó el 25 de noviembre de 2020 no fue un “hecho inesperado” por cómo lo vio en su última aparición pública en un partido de Gimnasia, por el certamen oficial.

“La muerte de Maradona dejó un gran vacío, nos llenó tanto que su ausencia dejó un gran vacío. No podemos decir que era inesperado porque la última aparición pública de él fue dramática, muy expresiva sobre el final de su vida”, reconoció el ex delantero del Real Madrid en un adelanto de la entrevista con La Caja Negra, programa emitido por Filo.News.

La nota saldrá hoy a las 19 en su canal de Youtube y mostrará al exdelantero junto con el periodista Julio Leiva durante una hora mano a mano en el que se habló d emuchos temas.

“Me enteré de la muerte de Diego en mi oficina. Apagué los teléfonos y me puse a escribir sobre todo lo que sentía por él. Apenas tres horas después me hicieron una entrevista en la que me quebré y me puse a llorar”, recordó Valdano, una de las figuras de aquella Seleccion que conquistó el mundo tras obtener el Mundial en tierras aztecas.

“Lo mismo que sentí yo, lo sintió todo el país”, concluyó Valdano, quien compartió el equipo con Maradona en el Mundial de México 1986.

Por último, Jorge Valdano expresó que “no se puede entender lo que sucedió con Maradona. Todos lo seguimos extrañando. Es increíble que ya no esté entre nosotros”.