Los platenses ayudan contra el frío polar con numerosos gestos de solidaridad

Desde distintos sectores se reparte solidaridad en La Plata: comerciantes, ONGs, entidades sin fines de lucro, espacios académicos. El frío extremo se instaló en estos días en la Ciudad y en los hogares donde no alcanzan los ingresos y en situaciones tan despojadas como la intemperie, allí donde el frío y el hambre aprietan, están presentes estas iniciativas generosas que se preocupan por el bienestar del prójimo.

Claudia, dueña, junto a su pareja Eduardo de un bar enclavado en el corazón del barrio Meridiano V, todos los días, mañana y tarde, en el lugar recibe a personas en situación de calle y les brinda un desayuno y una merienda.

El bar abre a las 7, pero una hora antes, el matrimonio llega al lugar, recarga los termos con café y sale de recorrido por la avenida 72, el Hospital San Juan de Dios, el barrio Cementerio, el Parque Saavedra y el Hospital San Martín. Al regresar al local de 70 entre 23 y 24 puede ya haber algunas personas en situación de calle esperando por su desayuno.

En rigor, aunque ellos son los impulsores, no son los únicos que participan de esta movida que busca aliviar un poco la angustia a quienes se encuentran sin techo ni comida: varios vecinos del barrio colaboran para hacer posible el gesto solidario. “Eso es lo más emocionante, porque gracias a ellos podemos también dar meriendas a la gente que lo necesita”, dijo Claudia.

“Abrigaditos” es la propuesta de la ONG La Plata Solidaria, una idea que comenzó pensando en las niñas y niños más desprotegidos y terminó alcanzando también a las personas adultas. En plaza Moreno, ayer se llevó a cabo la campaña de recolección de ropa, con la participación de numerosos vecinos que se acercaron para responder a la iniciativa.

Con lo reunido (principalmente indumentaria de abrigo), la entidad que conduce el “Colo” Pérez lo reparte en alrededor de 15 comedores y merenderos de Villa Alba, Punta Lara, Altos de San Lorenzo, barrio El Mercadito de Tolosa, Los Hornos, Melchor Romero, Abasto y Villa Argüello.

Según evaluó la coyuntura el dirigente barrial, en las zonas que visitan para la entrega de ropa “se ve que hay muchas más necesidades que el año pasado”.

Los interesados en colaborar pueden contactarse con el Instagram laplatasolidariaok.

Una vuelta en calesita

Un cartel da el aviso a los visitantes: si la familia de un niño o una niña no dispone del dinero para pagar una vuelta en calesita, ahí, Rodolfo Picone, titular de la concesión en Parque San Martín, cambia el entretenimiento “por una sonrisa”.

Para que en la actualidad el clásico infantil gire, Rodolfo dio también un sinfín de vueltas: compró a calesita a un vecino de Los Hornos que la tenía arrumbada en un taller, la reacondicionó y la puso en marcha en 2004; en 2007 la vendió en cuotas, pero sólo le pagaron la primera, y sintió que había perdido el entretenimiento y el dinero. Por ciertas vicisitudes que pasó quien se la había llevado, finalmente este actor de teatro para niños y en 2019 la hizo andar donde está ahora, a la vera del parque, cerca de la equina de 23 y 53. La pandemia le paró el proyecto, pero él aprovechó la impasse, terminó de repararla, y hoy ofrece el juego de lunes a lunes, de 15.30 a 17.30.

Ahora, ¿por qué brinda vueltas gratis a quien no puede pagar? “Quiero a los chicos, y no los puedo ver sufrir. Los veo mirando por la reja con ganas de subirse y no puedo evitar invitarlos a pasar. A veces la mamá o el papá no quieren aceptarlo de entrada, pero trato de convencerlos y así si dan el gusto”, cuenta Rodolfo, padre de seis hijos.

otras iniciativas

“Un amigo, un abrigo”, es la campaña del grupo UDEC que se realiza durante todo junio. El objetivo es juntar ropa de invierno (pantalones largos, remeras y camisas manga larga, chalecos buzos, pullovers, camperas, gorros, bufandas, guantes, medias); calzado (zapatillas, zapatos, botas); y frazadas y/o mantas.

Aquellos interesados en realizar aportes podrán acercarse a la calle 13 N° 876 (entre 49 y 50) de lunes a viernes, de 8 a 14 y, teniendo en cuenta criterios de seguridad, deberán hacerlo con tapabocas y respetando los cuidados establecidos para evitar riesgo de contagio.

Otra ONG que sigue con su trabajo cotidiano, sin descanso, es Sumando Voluntades, dedicada desde hace años a la atención de personas en situación de calle, tanto en su parador de 8 entre 37 y 38 como en la vía pública misma, donde reparte guisos, viandas, desayunos y termos con infusiones calientes.

La presidenta de la entidad, Nancy Maldonado, recalcó el espíritu solidario que se encuentra en esta ciudad, pues más allá del grupo de voluntarios que acompañan la propuesta (unos 65 colaboradores) la organización cuenta con el sostén material de muchas personas. “No recibimos ninguna ayuda oficial; todo es a pulmón y gracias a la generosidad de la gente, que nos cocina, dona alimentos cuando nos hacen falta y hasta nos lava gratis las mantas que distribuimos por el frío un lavadero de City Bell”, precisó la titular de la ONG.

En este momento la entidad atiende las necesidades de 120 personas en situación de calle y 26 que duermen en la institución.

Por su parte, la Fundación Pro Humanae Vitae consiguió la participación de 90 pymes locales para aportar a la colecta anual de Cáritas. Sorprendido y a la vez agradecido por la respuesta, el titular de la entidad, Rafael Velázquez no sólo reconoció la “invalorable” contribución de las empresas sino también el gesto que mostraron los empleados de esas firmas. “El mismo personal de las pymes que participaron colaboraron bajo la consigna `tenemos trabajo y tenemos que ayudar´. Lo importante es que todo se hace con total transparencia, porque los empresarios no donan dinero sino aquellos productos que nosotros sabemos que se necesitan”, señaló.

Finalmente, el Consejo Social de la UNLP, en conjunto con los productores del Paseo de la Economía Social y Solidaria, lanzó una colecta de ropa de abrigo que será entregada a distintos barrios de la Región.

Para llevar adelante el proyecto, la Universidad convocó a aquellas personas que deseen colaborar con la donación de camperas, buzos, camisetas, pantalones, bufandas, guantes, medias, frazadas y calzado.

También se recibirán alimentos no perecederos.

Las entregas se reciben en calle 115 entre 62 y 63, de jueves a sábados, de 10 a 14, whatsapp 11 73619930 y en Nodo Macacha Güemes, avenida 1 entre 45 y 46 N° 690, de jueves a sábado, de 12 a 16, whatsapp 221 4275736, se informó.