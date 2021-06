Los adultos vírgenes que buscan ayuda en un foro para tener su primera relación sexual

Reddit es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. Y es allí donde se crean millones de foros de todo tipo. Uno de ellos es el que reúne a más de 42 mil personas de todo el mundo que buscan ayuda para vencer sus miedos y mantener su primera relación sexual. Se trata de adultos vírgenes que comparten un post con su descripción sobre cómo son, qué buscan o simplemente el motivo por el cual siguen sin experimentar el sexo.

El subreddit se denomina r/VirginityExchange y se inició en 2015 con el objetivo de brindarse “apoyo mutuo” entre sus usuarios al “ofrecer sus historias personales, dar consejos y compartir”. En definitiva la premisa es ser un lugar libre de juicios.

Si bien la mayoría de los integrantes son hombres, hay mujeres que interactúan. De todas formas las historias son variadas y por eso se colman de comentarios. Por ejemplo está la del usuario Alarmed-Run3020, que es un alemán de 27 años que no ha tenido sexo y busca a alguien con quien perder su virginidad. Él mismo se describió que así: “La razón por la que sigo siendo virgen es: soy un chico extremadamente introvertido y tímido que sufrió de ansiedad y depresión toda su vida, no tengo amigos, así que normalmente no salgo a conocer gente nueva”.

Otro creador de un subreddit. sostiene que “algunos de nosotros podríamos sentirnos especialmente aislados en este momento y eso hace que sea aún más importante mantener este canal de comunicación abierto para todos”. Fred*, que tiene 34 años y vive en Minneapolis (EE UU), sostiene que “he tenido ansiedad y depresión toda mi vida adulta. Recientemente probé algunas citas en línea y llegué a la conclusión de que todavía no estoy listo para comprometerme con otra persona. Dicho esto, me siento muy solo y necesito algún contacto humano. Realmente me gustaría conocer una mujer comprensiva y compasiva. Alguien que me ayude a sentirme cómodo perdiendo mi virginidad y que luego me abrace un rato”. Su historia terminó con un final feliz según contó en un post: “De verdad creí que esto no funcionaría, lo había probado todo y mis esperanzas eran pocas, pero a mi mensaje respondió una hermosa mujer con la que he venido chateando la última semana y ayer nos encontramos, estaba algo ansioso pero creo que todo salió bien, siento que me quité un gran peso de los hombros”.

Los creadores de este espacio de intercambio describen que “fue fundado como un acto de compasión pura hacia aquellos que no se sienten amados y deseados debido a su falta de experiencia sexual y romántica”. En ese sentido resaltaron que el foro tiene reglas estrictas. Por ejemplo está prohibido el uso explícito de imágenes sexuales, el lenguaje ofensivo contra los hombres y en especial las mujeres que publican, o el “intercambio” de favores sexuales con transacciones de dinero. Es por ello que dejan claro que la intención del subreddit no es la de pagar por sexo, sino “contribuir a eliminar la vergüenza y el estigma que conlleva ser virgen”.

Además, en este espacio se pueden encontrar artículos y trends especializados en enseñarle a los nuevos cómo se siente perder la virginidad, darles tips para empezar en el mundo de las citas cibernéticas, y brindar tips para evitar ser estafados.