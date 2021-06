Susana mejora: la diva dejó la terapia y hasta volvió a las redes

Los médicos comprobaron una “notoria mejoría” en el estado de salud de Susana y le dieron de alta de terapia intermedia, a donde la habían derivado hace una semana, para tener mayores cuidados.

En el día de ayer, se conoció la buena nueva para la diva, que ya suma 12 días de internación en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. “Pasa a una habitación común para completar su recuperación”, precisa el parte médico difundido, como viene sucediendo, por su secretaria personal, Dolores Mayol.

A pesar de que los últimos comunicados oficiales dejan sentado que la paciente “continúa con una muy buena evolución”, los doctores que asisten a la conductora evitan dar una fecha probable de alta, para que no ocurra lo que sucedió apenas Susana ingresó al hospital, que parecía que saldría de inmediato para continuar su tratamiento en su mansión La Mary. Los profesionales no quieren generar falsas expectativas en la animadora de 77 años y hasta que no se encuentre “completamente recuperada”, no volverá á su hogar.

Otro de los aspectos que resaltaban los partes es que la diva estaba “de buen ánimo”, pero el lunes recibió la triste noticia del fallecimiento de su maquillador Juan Carlos López, que tras permanecer más de un mes internado por coronavirus, murió a los 66 años. Con un vínculo profesional que los mantuvo unidos por más de 25 años, que incluyó una demanda laboral en el 2018 que se desestimó por un acuerdo entre las partes, López había vuelto a maquillar a la diva en 2019.

Desde la habitación común que volvió a ocupar en el cuarto piso del Sanatorio Cantegril, Susana pidió que posteen en su Instagram fotos y videos para recordar a su maquillador en plena acción. “Juan quiero recordarte así, trabajando, divirtiéndonos como lo hicimos tantos años juntos, viajando por el mundo, riéndonos sin parar. Te voy a extrañar toda la vida, nadie me maquilló jamás como vos”, fue la dedicatoria de la diva, quien acompañó a su esposa y sus hijos en este momento.