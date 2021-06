Explotó "Chiche" Duhalde: "¡Parece que todos mean agua bendita en este país!"

Tras las fuertes declaraciones que hizo ayer el ex presidente Eduardo Duhalde, asegurando que "voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir", en las últimas horas fue su esposa "Chiche" la que salió a hablar. En ese marco se refirió a las acusaciones que pesaron sobre ella y su familia por ser incluida en el listado del vacunatorio VIP.

Anoche se presentó en el programa "Intratables" y explotó sobre la cuestión: "¡Parece que todos mean agua bendita en este país! ¿De lo único que me pueden preguntar es de eso?". Luego fue más allá acerca de la supuesta irregularidad que habría cometido a la hora de inocularse tanto ella como su marido y sus hijas: "Si ustedes dicen que cometí un error, lo cometí".

En el envío de América TV la ex senadora admitió que "estaba asustada" por su salud y que no correspondía la inmunización de sus hijas. "A lo mejor otro santo, otro que tiene tiempo para pensar, como la filósofa (Beatriz) Sarlo, que tuvo otra actitud. No sé. Pero lo voy a decir grotescamente: ¡Parece que todos mean agua bendita en este país!", aseguró "Chiche", para luego revelar que tras el escándalo que se generó "no pude ir ni a la carnicería".

"Tengo demasiados (logros) importantes en mi vida de los que me siento orgullosa. Este país se ha encargado de destruir imágenes de personalidades 200 veces más importantes que yo, que se han tenido que ir del país y volver en un cajón para ser reconocidos", expresó la esposa del ex presidente. También dijo que su deseo es que "alguna vez" su marido sea reconocido por "haber sacado al país de la crisis".

Cabe destacar que más temprano había criticado al Gobierno diciendo que "son unos hijos de puta. La política no se ocupa de los problemas de la gente. Se ocupan en ver quién es peor que el otro. No necesito alejarme mucho de la casa en la que vivo para que puedan ver la mierda en la que viven". Además sostuvo: "La decadencia moral argentina nos ha alcanzado a todos. Es una vergüenza que se aumenten el sueldo en un momento como este". Y la remató sosteniendo: "Que digan claramente que no tienen un plan".