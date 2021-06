Alejandra Maglietti reveló cuál es su verdadero nombre y por qué se lo cambió

Alejandra Maglietti, modelo y actual panelista de "Bendita TV", reveló en su cuenta de Instagram que en realidad se llama Ayelén y que el cambio se produjo cuando llegó a Buenos Aires desde su Formosa natal.

"Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, precisó.

Esta confesión sorprendió a todos aquellos que no sabían que Alejandra era su verdadero nombre, y por eso rápìdamente se convirtió en un tema muy comentado en redes sociales como Twitter.