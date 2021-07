Argentina y Messi en los principales diarios del mundo tras ganar la Copa América

Los principales diarios del Mundo se rindieron ante el astro Lionel Messi, quien logró su "Maracanazo" y con su primer título con el seleccionado cortó la racha de 28 años sin alegrías.



La figura de Messi es reconocida en todos los rincones del mundo y los principales diarios destacaron su primera conquista con Argentina luego de ganarlo todo con Barcelona.



Los diarios El País, Marca y As de Madrid coincidieron en el "Maracanazo" de Messi para graficar el título de Argentina tras vencer a Brasil por 1-0 en la final.



Sport de Barcelona se centró en el rosarino, ídolo del club "culé" y afirmó: "Adiós a la maldición: Messi entierra la etiqueta de 'pecho frío' y los malos recuerdos".



Mundo Deportivo fue más concreto y destacó: "Argentina y Messi ya tienen su Copa".



El italiano La Gazzetta dello Sport eligió un tono más poético para Messi: "Leo sobre la luna: Dios me estaba preparando este momento".



Y agregó: "Messi grita de alegría. Argentina noqueó a Brasil y sube al trono de Sudamérica".



En Francia, el reconocido diario deportivo L'Equipe resumió: "Messi lo hizo".



El portal también hace referencia a la "revancha" de Ángel Di María y el llanto de Neymar, ambos futbolistas de París Saint Germain.



The Sun, el diario sensacionalista inglés, se quedó con la "fiesta en el vestuario de Argentina y el baile de Messi con el trofeo".



También remarca que "Di María entrega la gloria de la Copa América a Argentina y pone fin a la larga espera de Messi".



El diario Bild de Alemania eligió un foco llamativo para informar el título de Argentina con el título "Primer título para Messi pero pierde 100 mil euros por día".



El medio alemán se hace eco de una información del diario El Mundo de España que afirma que desde que Messi quedó libre de Barcelona el pasado 30 de junio pierde esa suma de dinero por día.



Lo más viral en las redes sociales fueron los videos de los fanáticos de Messi en India y Bangladesh que salieron a las calles a festejar embanderados con los colores de Argentina.



A nivel local, en La Plata, EL DIA tituló "Campeones" acompañando a una foto de Messi levantando la anhelada copa junto al resto del equipo.

"Corazón de América", titula el diario Clarín, sobre una foto a toda portada de Messi en compañía del resto del plantel nacional.

"Con garra y en una actuación histórica, la Selección Argentina dio el golpe en el Maracaná: le ganó 1-0 al pentacampeón mundial Brasil con un golazo de Di María. Y recuperó, después de 28 años, el máximo título continental. Messi coronó un notable torneo y alzó su primera Copa con la selección mayor. Festejos en el Obelisco y en todo el país", remarca el mismo periódico.

La Nación también destaca el hito que supone poner fin a 28 años sin títulos: "¡Campeón!: el grito soñado", agrega sobre una llamativa foto. En su primera página, el diario también adelanta dos artículos acerca de "el exorcismo" de Messi y su "reparación histórica" y sobre Ángel Di María, "la redención de un artista que no se rindió".

El diario Perfil denomina lo sucedido como el "Maracanazo argentino", mientras que Página 12, que elige una foto del capitán besando la copa rodeado y jaleado por sus compañeros, titula con un enorme "El capitán de América", detallando que Argentina quebró "la maldición de 28 años sin títulos de la mano" y definiendo a Messi como "insuperable".

"Messi rompió el hechizo", destaca el periódico El Tiempo; "Messi alcanzó la gloria en Brasil", enfatiza Crónica, y un gigante "¡Grandioso!" corona la portada de Diario Popular.

El deportivo Olé tampoco se queda atrás al vanagloriar al rosarino: "¡Histórico! Todos somos Messi", titula, y agrega que Argentina es tras el triunfo "un país feliz".

También diarios digitales dedican innumerables artículos a la gesta, que llevó a miles de personas de todo el país a salir anoche a las calles para celebrarlo.

"En una final histórica, Argentina le ganó a Brasil y es campeón de la Copa América", destaca Infobae.