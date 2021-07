Gimnasia levanta el telón del torneo en el Bosque

Se terminó la espera. Atrás quedó la pretemporada, los amistosos y un montón de interrogantes con respecto a la conformación del plantel. Seguramente el equipo de Gimnasia que esta tarde recibirá a Platense por la 1° fecha del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol, está bastante lejos de lo que soñaban los entrenadores albiazules, Mariano Messera y Leandro Martini. Por lo pronto y como para empezar, no tendrá a su refuerzo estrella, el tucumano Luis Miguel Rodríguez, lesionado en esta última semana.

El encuentro se jugará a partir de las 18 en el Estadio “Juan Carmelo Zerillo” ubicado en el Bosque platense, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports.

Mucha expectativa entre los hinchas Triperos que esperan un buen arranque en este certamen donde el objetivo será sumar para engrosar el Promedio, pero a su vez para poder clasificar a alguna copa internacional. Enfrente estará Platense, que vuelve a jugar en Primera División y también lo hará con sus expectativas de poder hacer un buen torneo de la mano de un conocido por el hincha del Lobo, como el técnico Leonardo Madelón.

Pasando a los estríctamente futbolístico, la dupla técnica compuesta por Messera y Martini, no podrán contar con la estrella del pasado campeonato, el Pulga Rodríguez, quien se consagró campeón con Colón de la Copa de Superliga, pero hoy no podrá debutar debido a un desgarro en la pierna izquierda que lo marginará durante las tres primeras fechas. Por otro lado también es baja por lesión Eric Ramírez, mientras que aún se están esperando la llegada de más refuerzos.

Más allá de esto, la dupla hasta la tarde de ayer estuvo probando por que Johan Carbonero estaba en duda por que se estaba recuperando de una lesión. También probó a Francisco Gerometta, el lateral derecho que recién empezó a entrenar el miércoles pasado; y tuvo dudas en la mitad del campo con el compañero para Harrinson Mancilla.

Finalmente el colombiano Carbonero llega con lo justo tras dejar atrás un desgarro, mientras que Gerometta que hizo toda la pretemporada con Unión, llegó y se quedó con el puesto que hasta el torneo pasado era de Marcelo Weigandt.

Y tal cual la dupla trabajó hace una semana atrás en el amistoso ante Unión en el Bosque, dispondrá de una línea de cuatro en el fondo con la mencionada inclusión de Gerometta, pero también de otro refuerzo como Guillermo Fratta en la zaga. Los ya afirmados Guiffrey y Melluso completan la defensa.

En el medio el colombiano Mancilla será el volante tapón, y delante suyo estarán Alemán por derecha, Miranda por el centro (será quien por momentos se transforme en un doble cinco) y Carbonero por izquierda. Arriba, Sebastián Cocimano será el hombre de área y el juvenil Franco Torres jugará por afuera.

Lo cierto es que ayer por la tarde en Abasto se repasó la pelota parada y ahí se terminó de definir todo, y tras esto los futbolistas elegidos quedaron concentrados en un hotel en las afueras de la ciudad donde ya estuvieron en la pretemporada.

Platense, por su parte, iniciará un nuevo ciclo bajo la conducción de Leonardo Carol Madelón (reemplazó a Juan Manuel Llop), y como caras nuevas anuncia al lateral derecho Augusto Schott, proveniente de Talleres de Córdoba, y en la banda izquierda a Facundo Cardozo, ex All Boys, mientras que Brian Mansilla (ex Racing Club y Gimnasia), Horacio Tijanovich (también ex Lobo) e Iván Gómez (ex Estudiantes) podrían ser suplentes.

ULTIMO ENSAYO

Como quedó dicho, en la víspera hubo entrenamiento vespertino en el predio abastense, pero antes, se llevaron a cabo los hisopados y en su totalidad dieron resultado negativo, en el plantel, cuerpo técnico y staff del fútbol profesional. Luego del entrenamiento se dio a conocer la lista de futbolistas concentrados: Lucas Licht fuer excluido por haber sido contacto estrecho de un caso de COVID.

Además de los once titulares, quedaron guardados: Nelson Insfrán, Leonardo Morales, Rodrigo Gallo, Maximiliano Coronel, Bruno Palazzo, Emanuel Cecchini, Manuel Insaurralde, Estanislao Jara, Nicolás Colazo, Matías Pérez García, Ivo Mammini y Nicolás Contín.