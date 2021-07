Los resultados no se dieron y Martín Palermo renunció en Curicó Unido

La derrota de su equipo, Curicó Unido, ante Universidad de Chile motivó anoche la renuncia de su director técnico, Martín Palermo.

"El directorio de CDP Curicó Unido informa a sus socios e hinchas que el señor Martín Palermo presentó su renuncia a su cargo de director técnico, y esta fue aprobada por la institución. Agradecemos la entrega, profesionalismo y enseñanzas del señor Martín Palermo y de su cuerpo técnico durante el ciclo a cargo del plantel. Le deseamos todo el éxito a Martín Palermo y su cuerpo técnico en sus próximos desafíos", decía el comunicado de la entidad chilena.

El ex jugador de estudiantes y Boca tomó la determinación luego de la derrota de ayer 1-2 ante Universidad de Chile.

"Mi decisión es dar un paso al costado, no hay que seguir estirando la situación. Es lo mejor para el club, que me respaldó hasta el final. Creo que es el momento de dar un paso al costado", dijo el ex atacante, de 47 años.