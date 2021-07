Peligro en Tolosa: denuncian que en una cuadra ya se suman varios atracos en una semana

“No damos más”. Eduardo Hache, integrante de la Asamblea Vecinal de Tolosa redondeó así la descripción sobre lo que advierten últimamente en Tolosa y en particular, en una cuadra de esa localidad, cuyo registro de hechos delictivos, parece encaminarse a un récord: en el tramo de 119 entre 527 y 528, cuentan siete robos en un lapso estimado de una semana.

Según la lista que elaboraron ayer los vecinos de esa calle y la Asamblea orientada a temas de seguridad, la lista podría dividirse en dos modalidades. Por un lado, hay media docena de robos nocturnos en las viviendas. Por otro, un asalto callejero registrado en los primeros minutos de ayer, en el que una vecina fue despojada de su moto cuando llegaba a su casa. Un ladrón armado, luego asistido por otro, la interceptó y se llevó el vehículo en cuestión de segundos.

Este último episodio, registrado también por una cámara de seguridad de una casa, alrededor de las 0.15 de la víspera, impulsó a varios vecinos a reclamar medidas preventivas.

Vecinos de 119 entre 527 y 528 reclamaron por los delitos / D. Ripoll

La inquietud no es solo de ese enclave vecinal. En la Asamblea tienen relevados decenas de delitos ocurridos, según se sostiene, en varios puntos de Tolosa y pidieron una audiencia en el Ministerio de Seguridad, para exponer su reclamo. También solicitaron asistencia ante la delegación platense de la Policía Federal.

La cuadra de 119 entre 527 y 528 tiene su propio apartado. Según Hache al atraco callejero de antenoche se agrega una curiosa secuencia: “la semana pasada robaron en una casa. Entraron por el patio y robaron una notebook. Luego, como hacían ruido y se despertaron los vecinos, escaparon por los fondos de otras cinco casas”, indicó el vecino.

Según Hache, “mientras huían iban mirando” y con los datos de ese relevamiento volvieron a actuar sobre el mismo escenario. “Pasaron dos o tres días y volvieron. Se llevaron una bicicleta y otras cosas de valor de las cinco casas a las que entraron”.

Un ladrón corre hacia la víctima, ayer, en 119 entre 527 y 528 / video

En la Asamblea se sostiene que los ladrones fueron los mismos del primer hecho. Igual que los del domingo por la noche, aparecen en imágenes tomadas por cámaras de seguridad de los patios de las viviendas.

Además de las cámaras, en el vecindario buscan ayudarse con un grupo de WhatsApp.

“Estamos cansados de la inseguridad y la impunidad”, indicó Hache.

Rubén, otro vecino de la zona, consideró que “ya son demasiados robos. Por eso, venimos reclamando. Y si bien sabemos que no siempre pueden tener móviles, sí más gente. Esto no puede continuar así. Se tiene que terminar de una vez”, dijo. En la misma línea, Olga contó: “Las personas mayores somos más vulnerables. Salgo a la mañana temprano a pasear a mi perrito y estoy mirando para todos lados”. José María, contó que “para salir y sacar el auto, uno tiene que hacer de campana como si fuésemos delincuentes”. Hache apuntó que “el 21 de julio, cuando presentamos el petitorio de audiencia con -el ministro, Sergio- Berni, a la noche hubo dos casos de robo en la pizzería de 530 entre 11 y 12 y un hecho de sangre en 120 y 32. En 48 horas fueron cuatro: se sumaron el robo de una camioneta en 121 y 527 y un asalto en 9 y 523. Necesitamos que nos atiendan porque no damos más”, concluyó.