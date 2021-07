Nuevo parte médico por la salud del intendente Mario Ishii, en terapia intensiva por Covid

El intendente de la localidad bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, presenta una "evolución favorable" de su cuadro de insuficiencia respiratoria secundario a una neumonía bilateral grave por coronavirus, y continúa en terapia intensiva, se informó hoy oficialmente.



Ishii se encuentra cursando el octavo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal "Domingo Angio"” de José C Paz por una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía bilateral grave por Covid-19.



"Actualmente presenta una evolución favorable encontrándose sin asistencia respiratoria mecánica y sin sedación farmacológica", indicó el parte médico al que tuvo acceso Télam.



"Se halla orientado en tiempo y espacio, con parámetros vitales conservados, afebril, con buena función renal y con parámetros radiológicos y laboratoriales en franca mejoría", se indicó.



El secretario de Salud de la municipalidad de José C, Paz, Celestrino Saavedra, indicó que el jefe comunal está "comenzando rehabilitación con el equipo de kinesiología" pero destacó que "continúa con pronóstico reservado".