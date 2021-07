Laura Bozzo tuvo que pagarle 10 millones de dólares a su ex, argentino, tras su escandaloso divorcio

La conductora peruana Laura Bozzo y su ex pareja, el argentino Cristian Zuárez (24 años menor que ella), pusieron en las últimas horas un punto final al escandaloso proceso de divorcio que venían llevando.

Para ello se requirió que la rubia desembolsara un total de 10 millones de dólares que fueron a parar a las arcas de Zuárez luego de un largo proceso judicial en la que se hubo denuncias cruzadas por intentos de asesinatos y chantajes.

Todo se inició con una denuncia por intento de asesinato a causa de los celos que radicó Zuárez mientras que Bozzo contrarrestó con documentos notariales en los que se daba cuenta de situaciones de extorsión de la fue víctima durante muchos años por parte de su expareja.

Lo cierto es que en cuanto al arreglo por la división de bienes, el periodista Carlos Monti informó que el valor que la conductora deberá pagar es de un total de 10 millones de dólares.

“Entre propiedades, el barquito que tuvo que darle a su ex y ahora viene el dinero. Le dio la platita...escucheme señora, la ley del ex. 10 millones de dolares, 10 palos verdes ¿Les va? ¿Les alcanza? 10 palos verdes es lo que tuvo que desembolsar Laura Bozzo para terminar con este lío, este juicio civil que se estaba ventilando en los tribunales de México con su ex, Cristian Zuaréz, que repito vive en los Estados Unidos”, detalló.