San Carlos, con sus urgencias, busca su primera alegría

Villa San Carlos viene en caída libre. Sus últimas actuaciones lo depositaron en el fondo de la tabla de posiciones, sin victorias ni unidades. Y ya hay preocupación por el presente futbolístico.

Con todo eso en contra, el Celeste buscará esta tarde dar un fuerte golpe de timón, cuando a partir de las 15 y el arbitraje de José Carreras visite a Sacachispas, en uno de los partidos que forma parte de la tercera fecha del Clausura de la Primera B Metropolitana.

San Carlos ha perdido su identidad futbolística. Aún no le encontró la vuelta al campeonato, más allá de los cambios que se registran fecha tras fecha.

Y como si eso fuera poco, tiene dos rachas negativas que golpean fuerte: lleva nueve partidos sin triunfos, y además, hace seis fechas que no convierte goles (540 minutos). ¿Podrá esta tarde quebrar la mufa...? Su realidad le exige un golpe de timón urgente para poder recuperar el protagonismo que supo tener en la primera parte del Apertura.

Con relación al equipo, el cuerpo técnico aún no decidió qué jugadores saldrán a la cancha. El once titular se conocerá sobre el inicio del partido, como viene sucediendo en las últimas fechas. Sin embargo, y por lo que este diario pudo averiguar, habría tres variantes. Rodrigo Benítez será el arquero en lugar de Lautaro Banegas; Juan Ignacio Saborido ingresará por Manuel Molina y Matías Samaniego lo hará por Matías Fernández.

la fecha

Las tercera fecha del Clausura tendrá esta tarde ciuatro partidos más. Desde las 15 jugarán Flandria vs. UAI Urquiza; Cañuelas vs. Comunicaciones; Acassuso vs. Deportivo Merlo y Argentino (Q) vs. Fénix.