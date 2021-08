Fiesta en Olivos: para Víctor Hugo "esta vez la oposición tiene razón" y Navarro dijo que "estuvo mal"

La foto del festejo del cumpleaños de la Primera Dama sigue dando de qué hablar. Ahora los que salieron a dar su opinión fueron dos reconocidos periodistas afines al Gobierno: Víctor Hugo Morales y Roberto Navarro. Ambos lanzaron críticas por la celebración en la Quinta de Olivos en medio del aislamiento estricto.

El relator uruguayo dijo que "esta vez la oposición tiene razón, no se les puede decir absolutamente nada", en referencia a la imagen que se viralizó y que fue tomada el 14 de julio de 2020 en el festejo de Fabiola Yañez, la mujer del presidente Alberto Fernández, junto a otras 10 personas.

Víctor Hugo, defensor del kirchnerismo y del actual mandatario, aseguró que "normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada". En el editorial de su programa por AM 750, el periodista agregó: "Todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene. La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el Presidente decir 'cuidémonos', promover medidas de aislamiento, y aceptar que lo lleven a una fotografía donde además no habían tomado medidas de aislamiento".

De todas formas habló de la oposición y la tildó de "jugadores muy bravos" y "atrozmente dañinos", que buscan "la famosa quinta pata al gato". Al respecto dijo: "Hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto". Además aseguró que "esa foto en la que se nota que al Presidente le dijeron 'pasá a saludar'. Me da la impresión, por el lugar que él ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento".

"La verdad es que así como tantas veces decimos 'son unos mentirosos, son dañinos, son persecutorios, son mafiosos', la verdad es que esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba interesante sobre la que van a pivotear durante todo este tiempo", concluyó Morales.

Por su parte, Navarro dijo que "Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno él no puede, porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo". En su programa de "El Destape", el periodista resaltó que "ahora también debo decir que las veces que lo vi, lo mencioné varias veces al aire, lo vi muy cansado, extremadamente cansado, muy muy muy cansado, cosa que me preocupó y lo manifesté al aire en su momento. Por eso no me extraña, porque no es un robot, que algún día el tipo haya querido relajarse un rato ante semejante carga que ha sido estar al frente en esta pandemia".

El periodista también le dio duro a la posición por la "judicialización de la política" y criticó el pedido de juicio político de diputados de Juntos por el Cambio. En ese sentido sostuvo que "todo en la vida hay que contextualizarlo y el tipo (por Alberto Fernández) fue el que se rompió el culo en todo este tiempo para salvar vidas, mientras la oposición estaba intentando que la gente saliera afuera (sic) y se contagiara o que no se vacunara".