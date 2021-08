De qué se trata y cómo es el hotel de formación universitaria que pronto inaugurará la UNLP en pleno centro

La Universidad Nacional de La Plata se prepara para presentar formalmente en sociedad a AMAU, el primer hotel de formación universitaria de América Latina, planificado y gestado íntegramente por una Universidad Pública. Ubicado en pleno centro de la ciudad, se trata de un emprendimiento de características únicas en la región; un espacio pensado para la actividad académica, en el marco de una ciudad que atrae a miles de turistas y visitantes del país y del exterior.

AMAU será gestionado y administrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, donde se dicta la carrera de Licenciatura en Turismo. Se prevé que en las próximas semanas el hotel comenzará a tomar reservas para alojamiento, y habilitará sus salones para la realización de eventos y conferencias.

El Hotel está ubicado en calle 51 entre 8 y 9, en un sitio céntrico estratégico: apenas cinco cuadras lo separan de la sede del Rectorado de la UNLP, de la Facultad de Ciencias Económicas y del Edificio Sergio Karakachoff, el complejo universitario que nuclea al Centro de Arte, la sede de Posgrado, el Centro de Convenciones, y los estudios de Radio y TV. Además, quienes elijan AMAU estarán a sólo 50 metros del Teatro Argentino, muy cerca de la Catedral y del emblemático eje fundacional de la ciudad.



Para el presidente Tauber, “la construcción de este Hotel Escuela implica involucrarnos en los procesos de desarrollo de la ciudad y de la región. La UNLP organiza más de 300 congresos por año, de los cuales unos 50 son internacionales, y eso nos obliga a buscar espacios para realizarlos. Contar con un hospedaje propio para poder alojar a la gran cantidad de profesores e invitados que llegan a La Plata es fundamental”, señaló el presidente.

"Al mismo tiempo –dijo Tauber - este espacio permitirá que los alumnos de la carrera de turismo consoliden su formación, además de reafirmar a la ciudad como un polo de atracción científico y cultural".Finalmente agregó que “en una ciudad universitaria, este es otro aporte fundamental que hacemos al desarrollo local, ampliando y jerarquizando la oferta turística para los miles de visitantes que año a año eligen a La Plata para disfrutar de su arte, su cultura, su historia y su espíritu tan ligado a la ciencia y al conocimiento”.

La obra civil, más todo el equipamiento para su puesta en marcha, demandaron una inversión de casi 200 millones de pesos, que fueron co-financiados por la UNLP y el programa de inversión universitaria del ministerio de Obras Públicas de la Nación.

El edificio en detalleEl Hotel de la Universidad Nacional de La Plata está ubicado en un terreno de 11 metros de frente por 60 de largo, tiene una superficie cubierta de unos 3.100 metros cuadrados, dispuestos en un subsuelo, planta baja y 8 pisos. También cuanta con más de 430 m2 exteriores urbanizados. Su capacidad total de alojamiento supera los 80 huéspedes.

En planta baja se encuentra el acceso general, el lobby del hotel, el bar, un área de acceso a aulas y salones de reuniones, acceso al SUM-Auditorio para 180 personas, la terraza de eventos y patios, y un pequeño espacio destinado para estacionamiento.Desde la secretaría de Obras de la UNLP detallaron que “el gran hall de acceso en triple altura tiene un techo vidriado a través del cual se puede ver la torre del hotel.

Este espacio vincula funcionalmente el lobby, el bar, las aulas y también la primera planta de habitaciones”.En la primera planta se encuentran las aulas y salones de reuniones, articulados mediante un hall de acceso vinculado tanto al área hotelera como al acceso independiente exterior.

En las plantas segunda a octava se disponen las 41 habitaciones con que dispone el hotel, en las opciones dobles, simples, matrimoniales y accesibles. Cada una de ellas cuenta con camas somier, baño privado completo, amenities, aire acondicionado frío-calor, frigobar, pava eléctrica, set de vajilla, cofre de seguridad, secador de pelo, TV 32 pulgadas, teléfono, WiFi y TV por cable.

Además, dispone de un escritorio con luz de lectura y un cómodo asiento para generar un espacio propicio para el trabajo o estudio.

AMAU Hotel ofrece una planta completa de habitaciones con accesibilidad plena, tanto para personas con impedimentos motrices como sensoriales.Las instalaciones incluyen además un salón auditorio para 180 personas equipado con la última tecnología, ideal para eventos y reuniones.

También dos aulas con capacidad para 80 personas simultáneamente y una sala de reuniones que permiten ofrecer, no sólo el servicio de alojamiento, sino también la posibilidad de organizar eventos académicos o sociales, todo en un mismo lugar.Cabe destacar que todo el mobiliario que no es de catálogo (respaldares de cama, interiores de placares, pequeñas mesas de trabajo en habitaciones, etc.) fue diseñado y producido por la Escuela de Oficios de la UNLP.

Cabe señalar que los Hoteles Escuelas son establecimientos en los que se combinan dos actividades: la de educar a futuros técnicos o profesionales del turismo y la hotelería, y la de brindar alojamiento a huéspedes docentes, investigadores, técnicos, congresales y funcionarios recibidos por la UNLP para el desarrollo de actividades académicas por períodos cortos.

Desde Económicas explicaron que “los estudiantes de la carrera de Turismo aprovecharán el Hotel Escuela para realizar sus prácticas, lo que sin dudas representa un plus de enorme valor en el proceso de formación”.

Estos emprendimientos arquitectónicos tienen su origen a mediados del siglo XX en Europa y desde entonces se han ido transformando en instituciones de gran importancia para la actividad formativa, adaptándose cada vez más a los requerimientos académicos y mejorando la calidad de los servicios brindados a los usuarios.

AMAU en las Redes

El Hotel de Formación universitaria de la UNLP ya dijo presente en las redes sociales y en la web. Quienes quieran conocerlo, pueden hacerlo en su página web (http://amau.com.ar), Facebook (www.facebook.com/amauhotelwww) e Instagram (instagram.com/amauhotel)