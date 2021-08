A. Fernández compuso una canción en pandemia y reveló la letra: "Es algo que me motiva"

En el discurso que brindó en La Plata, en el marco del plenario que el Frente de Todos organizó en el Estadio Único de nuestra ciudad, y del cual también participaron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Gobernador Axel Kicillof, el Presidente Alberto Fernández reveló que durante la pandemia compuso una canción.

Sus declaraciones se dieron cuando hablaba de las críticas que recibía de los "grandes medios". Según Fernández, "yo quiero que los celulares e internet sean servicios públicos al que todos puedan acceder. Por eso se enojan y construyen tapas. Lastiman y nos pegan".

Fue allí cuando contó: "Ustedes saben que toco la guitarra y canto. En pandemia hice una canción". Luego reveló la letra del estribillo, "que es algo que me motiva mucho", sostuvo: "Si me pierdo yo me encuentro / Si me caigo me levanto / El secreto en esta vida es seguir cantando".