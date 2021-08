María Eugenia Vidal arremete contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Atacan porque no tienen defensa"

Luego de que la criticaran por haber “cruzado la General Paz”, la precandidata a diputada por la Ciudad disparó contra el presidente y su vice: dijo que "atacan porque no tienen defensa".

María Eugenia Vidal salió a criticar al presidente Alberto Fernández, que expresó, en un acto en Isla Maciel, que “hay candidatos que niegan haber participado del gobierno de Macri, y otros cruzan la General Paz para que se olviden lo que hicieron acá”.

“Fui parte del gobierno de Mauricio, pero además soy parte del equipo que gobierna hace 14 años la ciudad de Buenos Aires. Mauricio empezó ese proceso, y yo estoy muy orgullosa de defender ese proceso y lo que hizo en la Ciudad”, replicó María Eugenia Vidal.

En ese sentido, la precandidata a diputada por la CABA sostuvo que “el presidente y la vicepresidenta atacan porque no tienen defensa”. “Durante toda la pandemia, la culpa siempre fue de otro: de los que viajaron, de los porteños porque el virus nacía en Capital, de los runners, de los jóvenes que salían de noche, del remero o de (Mauricio) Macri; pero ellos nunca se hacen responsables de lo que hacen”, aseveró la exgobernadora bonaerense en diálogo con un programa de noticias.

Visitas a Olivos: "No nos mostraron arrepentimiento y humildad"

En línea con esa crítica, María Eugenia Vidal se refirió acerca del escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos. “Lo primero que debería haber hecho es pedir perdón, y sigue sin aparecer la palabra ‘perdón’", afirmó.

"Y lo segundo es ponerse a disposición de la Justicia. Hoy todos los que fueron a esa fiesta menos él se presentaron a la Justicia, ¿qué es lo que hace al Presidente diferente del resto?”, arremetió luego la dirigente del PRO

De acuerdo con la precandidata porteña, este no fue un hecho aislado, y ejemplificó: “Vimos el asado con Moyano, la vacunación vip y un vacunado vip nombrado como ministro, y el pogo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nos mostraron, pero no nos mostraron arrepentimiento y humildad”.

“Los argentinos estamos cansados de la soberbia, la falta de humildad, la falta de arrepentimiento, de los gritos y del dedito levantado”, aseguró, al tiempo que, al ser consultada por la razón que lo lleva a Fernández a gritar en los discursos, Vidal lanzó: “Uno grita cuando no tiene argumentos. No hace falta levantar la voz para ser firmes, y creo que eso es lo que revelan los gritos y las descalificaciones”.

Sobre Cristina Kirchner: "Cualquiera que no piense como ella es un odiador"

Por otra parte, Vidal criticó los cuestionamientos de Cristina Kirchner por su concepción de que “cualquiera que no piense como ella es un odiador, que todos los que integramos Juntos por el Cambio somos odiadores".

"El juego es distraer la atención, no discutir las cuestiones estructurales, profundas, el camino de salida, tratar de tapar y no tenemos que ser funcionales a eso", reflexionó la exgobernadora bonaerense.

"No vamos a contestar al odio con odio sino con un camino de salida para la Argentina, que no es mágico, que no es de un día para el otro, sino diciendo la verdad, diciendo a la gente que esta emisión que está haciendo el gobierno es un Plan Primavera que no va a venir en el verano sino en el invierno, luego de la elección, que ya sabemos a lo que conduce la emisión descontrolada", destacó.

Por esta razón, Vidal insistió con que "esta es una elección para ponerle un freno a todo esto y decirle basta a la que hoy le daba ordenes al presidente, que es la vicepresidenta. Es a ella a la que tenemos que decirle basta y a sus intenciones a la que tenemos que ponerle freno".

“Alberto se está endeudando más rápido que Macri”

En relación al expresidente, María Eugenia Vidal recordó las críticas que recibió su administración en la Ciudad al querer instalar el Metrobús y las bicisendas, o al trabajar para mejorar las plazas, iniciativa que “el kirchnerismo tildaba de gasto cosmético”.

Por otro lado, la exjefa de Gobierno porteño se refirió a la cuestión de la deuda, y lanzó: “Alberto Fernández lleva, en este año y medio, un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos. Hechos. Que sigan hablando”.

Sobre este punto, insistió igualmente en que el gran problema de la Argentina no es la deuda, sino el déficit y el hecho de que no haya un plan económico o un rumbo.