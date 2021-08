Tolosa Paz: “Le preguntaría a Macri si es consciente del daño que generó en la Argentina”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos cruzó en declaraciones radiales al ex presidente al ser consultada qué le diría si se lo cruza, y aseguró que “le preguntaría si es consciente del daño que generó en la Argentina” al habernos “endeudado por 100 años” para “rifarse 57 mil millones de dólares que quedaron en la nada”.

Tolosa Paz aseguró en radio 10 que “no hay autopistas, no hay trenes, no hay máquinas” y criticó a Macri porque “no usó esa plata para prestarle a alguna rama o sector para que produzca, y sin producción no hay oportunidades”.

Consultada por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que “no se hace cargo de su gestión” porque “para ir en busca de una diputación tuvo que cruzar el Riachuelo; como que siente verguenza de sí misma”, y volvió a insistir con que Santilli “no quiere aceptar el debate y contarnos que proyecto de país quiere”.

Antes de su recorrido por Pergamino y Arrecifes, Tolosa Paz explicó que “el Frente de Todos ha plantado un proyecto de país que busca volver al sendero de la inversión, del desarrollo, la producción y por ende la generación de puestos de trabajo”, algo que pudo ver en toda la provincia donde “se empieza a notar una reactivación, con empresarios invirtiendo, abriendo plantas, y dotando la plantilla de trabajadores”.

En este sentido, adelantó que está en la agenda del Presidente “un proyecto junto al ministro de Desarrollo Productivo y de Economía para generar mayor volumen de exportaciones con valor en origen”.

“Las pymes ven claramente las señales de un proyecto económico que cree en el consumo, que va a sancionar leyes que sigan haciendo posible mayores niveles de inversión”, sostuvo la precandidata que encabeza la lista y destacó que con la modificación de Ganancias “estamos devolviendo 45 mil millones de pesos al bolsillo de los y las bonaerenses, y eso tracciona no solamente la gastronomía sino una cantidad ramas y sectores que estuvieron muy golpeados”.