En Melchor Romero arrancó la vacunación “casa por casa”

Con una nueva estrategia para prevenir contagios de Covid-19, arrancó en La Plata el operativo de vacunación “casa por casa”, impulsado para facilitarle el acceso a los sectores de menores recursos. Ayer fueron inoculados los vecinos de Melchor Romero.

Los vacunadores, que dependen de la cartera de Salud bonaerense, comenzaron ayer por la mañana el operativo de vacunación puerta a puerta que fue anunciado días atrás, en el marco de una nueva etapa de inmunización contra el Covid-19.

En el caso de la ciudad de La Plata, la primera jornada de la vacunación “a domicilio”, destinada a aquellas personas que aún no recibieron la primera dosis, se realizaba en sectores de bajos recursos de Melchor Romero, precisamente en la zona de 155 entre 514 y 515.

Se instalaron carpas itinerantes desde donde los vacunadores, con heladera en mano, salieron a caminar por el barrio para detectar vecinos que todavía no han sido inoculados. En ese sentido, informó el Ministerio de Salud, no es que realizan recorridas al azar, sino que se tiene un mapeo, a partir de un relevamiento previo, de personas que todavía no recibieron la primera dosis.

El trabajo territorial además permite que, aquellos vecinos que no tienen la vacuna y que no han sido visitados en su casa, se acerquen igualmente a las carpas itinerantes para recibir su dosis correspondiente. El requisito es que se presenten con el DNI en el horario de 10 a 14.

Noemí, una de las primeras vecinas de Melchor Romero en recibir la dosis en la modalidad “casa por casa”, dijo que “gracias a Dios recibí la primera dosis, yo creo mucho en Dios, yo soy paraguaya y el día de mañana voy a querer viajar a mi país a visitar a mi mamá, así que necesitaba la vacuna”.

La mujer sostuvo: “Yo decía voy a esperar, mi hija decía: ‘vacuna’. Y llegó el día”, expresó.

En tanto, otro vecino comentó que “me dolió un poquito pero esto muy contento, ya estamos. Ahora estoy más protegido. No me animaba a vacunarme”, comentó.

COMO SIGUE LA CAMPAÑA EN LA CIUDAD

De acuerdo con el cronograma oficial, hoy la campaña “casa por casa” continuará en el diagonal 145 y 413, en Arturo Seguí, mientras que mañana proseguirá en 4 bis entre 612 y 613, en Villa Elvira, se indicó.

Autoridades provinciales volvieron a convocar a la población a recibir la vacuna contra el coronavirus en la campaña nacional que avanza sin turnos, con dispositivos móviles y combinación de dosis porque, señalaron, “está funcionando y los resultados los estamos viendo” con la reducción de contagios, dado que además “nos cuida individualmente y colectivamente”.

Se informó que Argentina está muy cerca de los 50 millones de dosis recibidas para seguir avanzando con la vacunación.