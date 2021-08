Pintadas suman otro capítulo tras la feroz pelea entre hinchas del Pincha y el Lobo

La feroz pelea que anoche protagonizaron hinchas del Pincha y el Lobo tiene un nuevo capítulo. Se trata de pintadas que aparecieron en la zona del Bosque relacionadas al enfrentamiento que dejó como salgo un herido y 16 detenidos (vea: ).

En las paredes del ex Zoológico, con letras azules, apareció la inscripción: "Me roba la pintura la banda del león". Una clara provocación a los hechos acontecidos en 1 y 53 ayer cerca de la medianoche y que sembraron el terror en la zona.

Pero también esta mañana se pudo a ver a jóvenes identificados con insignias de Estudiantes pintando de rojo y blanco los postes y árboles que anoche habían vandalizado aquellos identificados con los colores albiazules. De esta forma, tras los violentos episodios, volvieron a producirse pintadas en la misma zona.

"¿Más pintadas, hasta cuando? ¿Quién las permite?", se preguntó un lector de EL DIA que escribió al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Además contó que "me acerqué a un móvil policial estacionado a 50 metros y le pregunté al policía, que estaba tomando mate, si no se podía hacer nada con esto pero me respondió 'yo no sé nada', y siguió tomando mate".

Tal como quedó dicho, hinchas de ambos clubes se trenzaron a golpes de puño y patadas, y se escucharon disparos, según testigos y los videos a los que tuvo acceso este diario. Fuentes policiales informaron que en la causa que se abrió por "daños y lesiones en riña" hay 16 detenidos -todos mayores- y se registró un herido, domiciliado en Berisso y de 30 años. El reporte indica que todo comenzó cerca de las 23:30 en 1 y 53, donde personal policial acudió tras una denuncia al 911 por actos de "vandalismo".

Al arribar a esa esquina de la zona del Bosque platense los efectivos observaron a hinchas identificados con insignias del Lobo, pintando postes y árboles de la vía publica. Fue en ese momento que se acercó un grupo de unas 30 personas, portando algunos de ellos camisetas del Pincha, quienes los rodearon y comenzaron una pelea, que incluyó piedrazos, además de trompadas y patadas.

Luego de solicitar apoyo radial llegaron al lugar varios móviles policiales y empezaron a dispersar a estas personas con uso de munición anti tumulto, precisaron las mismas fuentes. Tras implementar un operativo en distintas arteria de las inmediaciones donde se produjo el violento enfrentamiento se procedió a la aprehensión de 16 personas, que quedaron imputadas por el delito de "daño".

De esta forma, personal policial constató que un hombre se encontraba tendido en la vía publica con una lesión en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió las curaciones y se informó que se encontraba "estable y fuera de peligro", aunque permanecía en observación.

En cuanto a los detenidos, se indicó que todos pertenecen a la facción identificada con los hinchas de Gimnasia, al igual que el joven lastimado. Por el caso tomó intervención la UFI 1 de nuestra ciudad, que identificó a los detenidos y los investiga.