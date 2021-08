Tras el gesto con los genitales que tuvo en pleno acto de Vidal, Fernando Iglesias se justificó

Luego de la polémica que protagonizó hace poco menos de 15 días por un cruce con Florencia Peña luego de que se conociera que la actriz había visitado la Quinta de Olivos durante la cuarentena para hablar sobre la situación laboral de los actores, Fernando Iglesias volvió a quedar en el ojo del huracán por el gesto que tuvo en pleno acto de la exgobernadora bonaerense y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

El diputado de Juntos por el Cambio se metió la mano por debajo del pantalón sin ningún tipo de resguardo. En las redes no hubo espacio para las interpretaciones y de forma inmediata comenzó a circular el video del legislador con la leyenda "se metió la mano para rascarse los genitales".

"Fernando Iglesias":

Por el momento que protagonizó durante un discurso de María Eugenia Vidal pic.twitter.com/80lwJl8MX9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 25, 2021

Junto a Iglesias estaban sentados, además de Vidal, varios compañeros de lista y referentes de la oposición, entre ellos, Iglesias, que estaba sentado al lado de Sabrina Ajmechet y Paula Oliveto, también integrantes de la nómina.

Justo cuando las cámaras del acto hicieron primer plano en los tres precandidatos, Iglesias metió su mano en el pantalón y el video con el recorte de ese momento no tardó en viralizarse por las redes sociales.

Fiel a su estilo, el diputado opositor no tardó en responder a los comentarios en Twitter por su gesto. Un usuario compartió las imágenes, lo etiquetó y escribió: ¿Te pica?. A lo que el legislador contestó: "No. Me operé de hernia este año en el Hospital Británico. Por?"

LOS MEMES

Les iba a preguntar qué había pasado con Fernando Iglesias pero ya lo vi. pic.twitter.com/MDM5UPXL1f — Alejandra Koser (@AleKoser) August 26, 2021

No mamá, no veas porque Fernando Iglesias es tendencia!!! pic.twitter.com/KK6dbGkXfu — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) August 26, 2021

Niños, avísenme cuando Fernando Iglesias deje de rascarse. pic.twitter.com/AI3bXnnDOU — Esteban (@CEVEsteban) August 26, 2021