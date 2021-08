El Gobierno a la defensiva por el “error” del festejo

Pese a que la causa judicial por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena avanza -la fiscalía emplazó a la defensa del Presidente a presentar un escrito antes del fin de semana ante el riesgo de quedar imputado-, en el Gobierno siguen intentando disipar la polémica en torno al caso. Ayer fue la ministra Carla Vizzotti (Salud) quien salió en defensa de Alberto Fernández con un argumento polémico: dijo que en el marco de la pandemia “no hay ningún argentino que no haya cometido un error”.

El Presidente podría quedar imputado si no presenta un escrito de defensa ante el fiscal

De esta forma, la funcionaria se sumó al grupo de colaboradores del primer mandatario y de su abogado, Gregorio Dalbón, que intenta asimilar la presunta vulneración de los considerandos del DNU rubricado por Fernández a “un error” o una falta de índole ética y no a un delito.

“El Presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer caso una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos, me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto”, expresó Vizzotti en declaraciones radiales.

También ayer otro funcionario con despacho en el primer piso de Casa Rosada, intentó bajarle el tono al episodio y concentrarse en la campaña electoral en marcha. “No es un tema de la charla cotidiana en los barrios pero es cierto que en determinados grupos ha calado”, opinó en diálogo con este diario y pese al impacto en la intención a voto del oficialismo que han medido algunas consultoras, se mostró confiado en un triunfo de “Todos” en la Provincia. Ya no se aventura, con todo, una ventaja sobre los candidatos de Juntos por el Cambio de “seis o siete” puntos. Los números que hoy se barajan en despachos oficiales son más modestos. y más después del escándalo por el cumpleaños de la primera dama en la quinta de Olivos en cuarentena.

Las críticas hacia la nueva estrategia defensiva del jefe de Estado, que estaría dispuesto a donar su sueldo al Instituto Malbrán en el marco de un eventual acuerdo con la fiscalía, no sólo provienen de la oposición. Ayer el remero olímpico Ariel Suárez, que en pleno confinamiento tuvo que abandonar su entrenamiento al ser interceptado por una patrulla de Prefectura Naval, le envió un mensaje al primer mandatario a través de su cuenta de Twitter: “Te propongo una cosa, Alberto Fernández, ya que no vas a llegar a ningún juicio político. Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo. Vos, yo (sic) y todos los que tenemos un acta. Donar plata no se valora, trabajar sí”.

Lo cierto es que la causa judicial devenida de la denuncia de un grupo de dirigentes de “Republicanos Unidos”, como Yamil Santoro, avanza por ahora en la fiscalía federal de Comodoro Py, a cargo de Ramiro González. Es que la jueza federal con asiento en San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, podría reclamar el expediente por la cercanía de este tribunal con la Residencia de Olivos.

Mientras, el fiscal González notificó a la defensa del jefe de Estado para que se presente en los tribunales y, en este sentido, la emplazó para que en 48 horas envíe un escrito en forma virtual. En caso que Dalbón u otro letrado no llevara a cabo la diligencia administrativa, el fiscal podría imputar al Presidente para que de esa forma oficialice un patrocinante legal y así pueda acceder al expediente como el resto de los que fueron a la fiesta de cumpleaños y ya comunicaron ante la fiscalía sus respectivas defensas.

Es que tanto la primera dama, Sofía Pacchi –que ayer volvió a presentarse “a trabajar” en Casa Rosada tal como había informado este diario en su edición del miércoles- y los otros 8 invitados que aparecieron en las fotos y videos del festejo del cumpleaños de Yáñez, ya presentaron abogados defensores en el caso.

La fiscalía ya tiene los ficheros con los ingresos a la quinta de aquél 14 de julio de 2020

La fiscalía ya tiene en su poder los ficheros con los ingresos a la quinta presidencial de aquél 14 de julio de 2020 cuando regía en el Area Metropolitana de Buenos Aires el aislamiento obligatorio (ASPO) que prohibía los encuentros sociales so pena de ser sancionados por el artículo 205 del Código Penal. Ahora se intenta constatar si cada uno de los ingresos se realizó bajo “estrictos protocolos sanitarios” y por ello se requirió información a la Secretaría de Innovación Pública para que detalle si los asistentes al festejo –Pacchi, Carolina Marafiotti, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez- tenían el permiso habilitante de la aplicación CUIDAR. Es que durante esas semanas la circulación estaba restringida en el área metropolitana y había que obtener un permiso que debía ser respaldado por documentación que acreditara el carácter esencial de la persona que lo solicitaba. No se descarta, con todo, que en las próximas horas el funcionario judicial requiera al Ejecutivo más información.