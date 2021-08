Desde la oposición buscan ampliar el pedido de juicio político

Tras la decisión del fiscal Ramiro González sobre el festejo de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena estricta, la oposición reaccionó con nuevas críticas y la posibilidad de ampliar el pedido de juicio político en el Congreso contra el presidente Alberto Fernández.

“El pedido de juicio político que presenté con otros Diputados será ampliado con esta imputación. Es lo que corresponde. Se está sumando a la causal de mal desempeño la causal de la comisión de un delito”. aseguró el diputado radical Mario Negri.

La oposición ya había cuestionado duramente la estrategia oficial conocida a comienzos de la semana sobre que fue un incumplimiento y no un delito. El propio Negri azuzó que “ahora dice Fernández que la fiesta en Olivos ´no fue un delito porque no hubo contagios´. El profesor de Derecho Penal debería saber que el delito es violar la ley, no contagiar. ¿O está probado que las miles de personas procesadas son responsables de contagios? No hay coronitas”.

“SU PROPIA PENA”

“Imagínense si cada persona que comete un delito decide su propia pena. Presidente, usted es abogado y profesor de Derecho Penal. No es así. No es la pena que usted decida, es la que le corresponde por el delito que cometió”, manifestó , por su parte,Patricia Bullrich, titular del PRO, en su cuenta oficial de Twitter.

Mientras presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, expresó: “El Presidente fue lógicamente imputado en la causa de #OlivosGate. Pero su caradurismo no tiene límites. Pretende ser juez y parte y se autodictó sentencia: 4 medio sueldos. Quiere arreglar tanto dolor de los argentinos con 630.000 pesos. Miserable”.

Asimismo, el diputado Waldo Wolff escribió en la misma red social: “Dicen las noticias que el presidente donará la mitad de su sueldo al instituto Malbran durante 4 meses. El decide la pena? #LaLocuraEstTotal”.

“Esto es una nueva burla del Presidente a todos los argentinos! Impuso las restricciones, las violó y ahora se inventa su sanción”, opinó en tanto el diputado radical Luis Petri.