Victoria electoral, muerte o prisión: Bolsonaro nombra sus tres alternativas para 2022

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice que ve tres opciones para su futuro: ganar las elecciones presidenciales de 2022, muerte o prisión.



"Tengo tres alternativas para mi futuro: ser arrestado, asesinado o la victoria", dijo el sábado, en declaraciones a una reunión de líderes evangélicos. Bolsonaro agregó más tarde que la primera opción está fuera de discusión. "Ningún hombre en la Tierra me amenazará".



Los comentarios de Bolsonaro se producen cuando cuestionaba el sistema de votación electrónica de Brasil y amenazaba con no aceptar los resultados de las elecciones presidenciales del próximo año. Ha estado pidiendo la adopción de recibos impresos, diciendo que las boletas electrónicas son vulnerables al fraude.



Bolsonaro está detrás del ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en la mayoría de las encuestas.



En el encuentro con líderes evangélicos, Bolsonaro volvió a criticar al tribunal electoral de Brasil. “Tenemos un presidente que ni desea ni provoca una ruptura, pero todo tiene un límite en la vida. No puedo seguir viviendo con esto ”, dijo.



El presidente del tribunal electoral de Brasil, el TSE, dijo el miércoles que no hay ningún problema con el sistema de votación electrónica, y calificó la discusión para adoptar boletas impresas como “una pérdida de enfoque”.



El sistema de votación electrónica del país se implementó en 1996 y ha sido ampliamente elogiado por ayudar a eliminar el fraude y acelerar los resultados de las elecciones en un vasto país 2,5 veces más grande que India. Según el TSE, más de 147 millones de votantes distribuidos en 5.567 municipios utilizaron más de 400.000 máquinas de votación para emitir sus votos en las elecciones municipales del año pasado.



Bolsonaro también invitó a los líderes evangélicos a asistir a las marchas nacionales previstas para el 7 de septiembre para apoyarlo. El enorme bloque de votantes evangélicos de Brasil fue crucial para la victoria electoral de Bolsonaro en 2018.