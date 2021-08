Sin carreras en el hipódromo de La Plata por reclamos de premios atrasados

En el hipódromo de La Plata hoy no hay carreras debido a un reclamo de premios atrasados, comisiones adeudadas, aumento en los premios de cada carrera y el pedido de un plan de salud para los profesionales, según se anunció este mediodía.



Un comunicado de la agrupación Familia del Turf, un grupo de propietarios, entrenadores, jockeys, peones y capataces del hipódromo platense explicó las razones de la medida de fuerza.



El reclamo había sido planteado desde hace varias semanas y no tuvo respuestas por parte de las autoridades del hipódromo, señalaron desde la agrupación Familia del Turf.



Las autoridades del hipódromo, por su lado, difundieron pasadas las 12.30 un comunicado por la señal de TV por streaming que transmite el turf (se puede ver en YouTube), en el que confirman que hoy no habrá actividad en el circuito platense.



"Se lleva a conocimiento del público en general que se ha decidido a suspender la reunión del día de la fecha en razón de no poderse garantizar la realización de la misma, atento a la existencia de un conflicto con un sector de la actividad hípica", señala el comunicado firmado por la Comisión de Carreras de La Plata.



Se trata del primer paro de actividades que se realiza en el Turf argentino desde que reanudó las carreras -a mediados de 2020- interrumpidas en marzo del año pasado por la pandemia de coronavirus, una medida que sorprendió a los directivos del turf, y a la mayoría de los apostadores.



Así las cosas, la reunión del próximo jueves en La Plata está en suspenso y habrá que ver si en las próximas horas se llega a algún tipo de acuerdo entre las partes.