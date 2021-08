Lo nuevo de SIA, con colaboración de Yandel y Sofía Reyes, ya lo escuchás en FM Éxito 99.1

Mañana se estrena el nuevo tema de SIA, el cual tendrá algunas colaboración latinas, como las de Yandel y Sofía Reyes. Como adelanto, en Éxito FM 99.1, ya se puede escuchar.

La canción se llama Banx&Ranx y ya suena en la radio número uno de nuestra ciudad.

Días atrás, a través de sus cuenta de Instagram, tanto Sia como Sofía Reyes y Yandel confirmar que se venía una colaboración bomba. Escribieron: "1+1" sale este viernes ¡y no podemos esperar para escucharla".

El mensaje de Sofía fue: "OMG pinch me!!!!!!! “1 + 1” @siamusic x @yandel (@banxnranx remix) OUT FRIDAY! I ain’t trying to play it cool, this is A DREAM. Que bendición compartir con dos artistas que admiro inmensamente. El viernes sale mi fam!! magia pura".