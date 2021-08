Vecinos de Melchor Romero reclaman por la inseguridad que vienen sufriendo en los últimos meses

En horas de la tarde de este jueves, un nutrido grupo de vecinos se reunió en la esquina de 520 y 73 de la localidad de Melchor Romero, para reclamar por la gran cantidad de robos que están sufriendo.

Una de las vecinas expresaba: "No podemos ira a la plaza, esta lleno de motos robando, le roban las carteras a las mujeres, no podemos llevar a nuestros nietos ni na nuestros hijos, la plaza esta tomada. El comisario no puede hacer nada, desde el Ministerio de Seguridad le mandaron un Corsa, diciéndole que el auto andaba bárbaro, y a los tres días se fundió, no se puede trabajar en una comisaria de esa manera."

De esta manera otro de los frentistas dijo: "Aquí en la otra cuadra, a una pareja de jubilados, les entraron y los molieron a palos, a los pibes que andan con los deliveris les roban las motos, son cosas que acá no pasaban, las cámaras de seguridad no funcionan, la del hospital no anda, pusieron dos mas, una no anda y la otra desapareció, no sabemos que hicieron con las cámaras, las sacaron de aca y las pusieron en otro lado".

Con gran preocupación, los vecinos de la zona están alarmados y reclaman presencia policial, y se encuentran preocupados por la cantidad de robos en modalidad "motochorros" .

Otra de las personas que se encontraba reclamando comentó: "Se roban también los cables de teléfono, estamos incomunicados, a mi hija le robaron un celular hace tres meses-"