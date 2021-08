Provincia: lanzaron el programa "Impulsar Oficios" y anuncian descuentos con Cuenta DNI del Bapro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó hoy el programa Impulsar Oficios, que dará asistencia económica y capacitación a los jóvenes egresados en los últimos tres años de los centros de formación profesional y laboral, y aseguró que "el empleo joven, golpeado por la pandemia, está lleno de oportunidades en la pospandemia".



"Es un programa cooperativo entre el Estado, las organizaciones sindicales, el sistema educativo y las empresas", explicó Kicillof en el acto en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata.



Recordó que durante el anterior Gobierno "las escuelas técnicas se vieron atacadas, limitadas en su funcionamiento y nosotros nos comprometimos a hacer el proceso inverso y fortalecer la red de escuelas técnicas en la provincia de Buenos Aires".



Detalló que hoy el Ministerio de Trabajo bonaerense tiene 207 centros con convenios de formación laboral, que brindan 8.500 cursos gratuitos, y en la Dirección General de Cultura y Educación tenemos más de 600 instituciones, más escuelas de educación técnica, profesional, agraria, donde concurren muchísimos chicos y chicas".



"Impulsar Oficios es un pilar en la creación del empleo, tiene que ver con la formación orientada al ingreso, más o menos rápido al mercado de trabajo", afirmó.



Kicillof precisó que "hay más de 75 mil chicos y chicas cursando" y remarcó que "este programa apunta a los que egresaron en los últimos 3 años".



"Miles de jóvenes egresan y luego de egresar no consiguen empleo pero tendrían la voluntad de crear empleo, pequeño, asociativo, de lo que aprendió a través del sistema educativo público y gratuito, está dispuesto a poner a funcionar todo lo que aprendió, ponerlo a disposición de la sociedad para generarse un ingreso, un empleo y forma de vida", destacó.



"Le vamos a proporcionar asistencia técnica, los 3 niveles de Estado, para que los que egresen puedan disponer del conocimiento necesario para iniciar su emprendimiento", explicó.



Recordó "un caso que fue tapa: la empresa Toyota había dicho que se había quedado sin suficiente oferta laboral y al otro día el Ministerio de Trabajo y funcionarios de educación le acercaron 700 currículums; algo anduvo mal en la búsqueda, no en nuestra sociedad y la voluntad de capacitarse".



"Tenemos muchos currículums para acercar, para empresas que crean y necesiten trabajadores con oficio y técnicamente preparados", precisó.



Afirmó que "el sistema bancario tiene un defecto: sólo da crédito al que muestra que no lo necesita, pero el que lo necesita no tiene indicadores para obtener crédito formal y así se frustra la capacidad de crecimiento de nuestra Provincia".



"Con este programa vamos a generar valor a partir del conocimiento, dar asistencia económica y asistencia de formación y capacitación para que miles y miles de jóvenes puedan concretar lo que estudiaron en un trabajo, en una cooperativa y así armar camino en la vida laboral", sostuvo.



Precisó que en el programa tendrá participación el Banco de la provincia de Buenos Aires a través del otorgamiento de microcréditos.



"El empleo joven golpeado por la pandemia está lleno de oportunidades en la pospandemia, abre caminos nuevos y este es un programa central que necesita no de un chasquido sino de un trabajo continuo, perseverante de encontrar los actores que darán lugar a estos emprendimientos", enfatizó.



Kicillof efectuó esta presentación en un acto que compartió con la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.



La ministra destacó que Impulsar Oficios "es un programa integral que busca acompañar a los jóvenes a lo largo del proceso y está orientado a los que estudiaron oficios, a quienes pediremos que presenten proyectos, los acompañaremos con tutorías y financiamiento no reembolsable, rendible, transparente".



"No queremos poner dinero en lo que no va a durar, vamos a darles una salida real, pondremos tutorías para acompañar 6 meses más, ese universo de jóvenes va a estar acompañado por la Provincia", remarcó Ruiz Malec.



Destacó que "trabajaremos mancomunadamente con centrales obreras como CTA, Uocra, UOM, Smata, sindicatos de la alimentación, petroleros, con todos los gremios con los que trabajamos muy bien para que sean impulsores en el territorio de Impulsar Oficios".

DESCUENTOS CON CUENTA DNI

El Banco Provincia de Buenos Aires continuará en agosto con descuentos especiales de 30% para la compra de alimentos en comercios de barrio, 20% en supermercados y 50% para la adquisición de garrafas tal como se hizo a lo largo de julio, anunció hoy el gobernador Axel Kicillof.



Durante un acto realizado esta noche en el Salón Dorado de la Gobernación provincial, Kicillof aseguró que "los descuentos a través de la Cuenta DNI que estaban vigentes en julio se prolongan en agosto como parte de una política dirigida a los sectores que más lo necesitan".



El gobernador detalló que "el crecimiento del consumo en los rubros que ofreció descuentos el Bapro fue del 65% de junio a julio" aunque aclaró que "no es sólo mérito del banco sino también de un proceso económico que está levantando vuelo nuevamente por la campaña de vacunación".



Kicillof sostuvo que la salida de la pandemia en muchos países "muestra un efecto paradójico que es que sube el producto bruto pero no se crea empleo en forma rápida lo que significa mayor concentración de la riqueza y que hay gente que en lugar de verse incluida queda afuera".



"Por eso es importante generar herramientas para dinamizar la economía y dirigirla a sectores que de otro modo se ven perjudicados", resaltó y aseguró que el programa de descuentos "es un alivio importante al bolsillo y además libera capacidad de consumo".



Además, sostuvo que cuenta DNI "es líder y la primera billetera electrónica gestada y producida por la banca pública" y detalló que desde su creación en marzo de 2020 "hoy ya cuenta con casi 3,5 millones de usuarios".



"Significa una herramienta más para empujar e impulsar la economía de la provincia en momento de pasar de la resistencia de la pandemia a la reconstrucción y resurgimiento de la provincia", resaltó.



Según se informó, el descuento de 30% en comercios de cercanía estará vigente todos los días de julio, con un tope de $ 1.000 por semana y persona, mientras que el del 20% en los supermercados será el 10 y 11 con un tope de 800 pesos.



Durante el acto, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo recordó que el sistema de descuentos "surgió de una charla con el ministro de Hacienda Pablo López de pensar como se podía asistir a los bonaerenses".



En julio, "más de 350 mil bonaerenses utilizaron el programa de descuentos que movilizó 2.200 millones de pesos de consumo y para los que el estado provincia invirtió casi 500 millones de pesos", precisó.