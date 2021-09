Gobernadores contra Biden por la exigencia de la vacuna a empleados de empresas privadas

Al menos 19 gobernadores republicanos de Estados Unidos se han manifestado en contra del plan del presidente Joe Biden de que las empresas con más de 100 empleados exijan la vacuna covid-19 para todos los trabajadores o los sometan a una prueba semanal . Varios de ellos incluso amenazaron con presentar demandas contra el gobierno federal, y muchos acudieron a Fox News ayer por la noche para denunciar al presidente.

Y aunque no es nuevo que los gobernadores republicanos se opongan al presidente Biden en una serie de cuestiones, este renovado impulso para vacunar a los estadounidenses parece haber galvanizado a los líderes de derecha contra las medidas básicas de salud pública de una manera particularmente desquiciada.

Los gobernadores republicanos utilizaron un lenguaje incendiario, calificando el mandato de "antiestadounidense" (el gobernador de Montana), "dictatorial" (el gobernador de Arizona) y un "asalto a las empresas privadas" (el gobernador de Texas). El gobernador de Oklahoma dijo que "lucharía h asta las puertas del infierno " contra la administración Biden, pero eso fue increíblemente suave en comparación con la retórica del gobernador Henry McMaster de Carolina del Sur.

“El sueño americano se ha convertido en una pesadilla bajo el presidente Biden y los demócratas radicales. Le han declarado la guerra al capitalismo, se burlaron de la Constitución y le dieron poder a nuestros enemigos en el exterior ”, tuiteó McMaster el jueves. "Tenga la seguridad de que lucharemos contra ellos hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y el sustento de todos los habitantes de Carolina del Sur", continuó McMaster.

El gobernador de Vermont, Phil Scott, fue el único jefe de gobierno republicano que elogió los planes de vacunación de Biden, que se implementarán bajo los poderes de OSHA para exigir medidas de seguridad en los lugares de trabajo. “Agradezco que el presidente siga dando prioridad a la vacunación y la recuperación del país a medida que avanzamos. Como muestra la experiencia de Vermont, las vacunas funcionan y salvan vidas. Son la mejor y más rápida manera de superar esta pandemia ”, tuiteó el gobernador Scott ayer.

A continuación se muestran las respuestas de los gobernadores republicanos de todo el país durante las últimas 12 horas aproximadamente, desde que el presidente Biden hizo su anuncio. Una vez más, algunos de ellos están realmente ahí fuera. En particular, cada gobernador republicano mencionado a continuación lidera un estado en la mitad inferior de las tasas de vacunación de Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.

Alabama

“Una vez más, el presidente Biden no ha dado en el blanco. Sus escandalosos mandatos extralimitados sin duda serán impugnados en los tribunales. Poner más cargas tanto a los empleadores como a los empleados durante una pandemia con el aumento de las tasas de inflación y la persistente escasez de mano de obra es totalmente inaceptable ”, tuiteó la gobernadora Kay Ivey el jueves .

Alabama reportó 4.367 nuevos casos de covid-19 el jueves y 64 nuevas muertes. Solo el 39,9% de las personas en Alabama están completamente vacunadas, el segundo peor en el país según la Universidad Johns Hopkins.

Alaska

“Esto es ridículo e inaplicable. Si alguna vez hubo un caso a favor de la Enmienda 25… ”, tuiteó el gobernador Mike Dunleavy el jueves , incluyendo un enlace a una historia de Fox News sobre el mandato de la vacuna.

La 25ª Enmienda se refiere a la capacidad del gabinete de un presidente para destituir al líder mediante una votación.

Alaska informó el jueves 838 nuevos casos de covid-19. Solo el 48,5% de los habitantes de Alaska están completamente vacunados.

Arizona

“Este es exactamente el tipo de extralimitación del gran gobierno que hemos tratado de prevenir con tanto empeño en Arizona; ahora, la administración Biden-Harris está golpeando las empresas privadas y las libertades individuales de una manera peligrosa y sin precedentes. Esto nunca se sostendrá en la corte ”, tuiteó el gobernador Doug Ducey .

“Este enfoque dictatorial es incorrecto, antiestadounidense y hará mucho más daño que bien. ¿Cuántos trabajadores serán desplazados? ¿Cuántos niños se quedaron fuera de las aulas? ¿Cuántas empresas han sido multadas? La vacuna es y debe ser una opción. Debemos retroceder y lo haremos ”, continuó Ducey.

Arizona informó el jueves 2480 nuevos casos de covid-19 y 62 nuevas muertes. El estado ha vacunado completamente solo al 50,9% de su población contra el covid-19.

Arkansas

"Apoyo plenamente los esfuerzos continuos para aumentar las tasas de vacunación en toda nuestra nación, pero los mandatos del gobierno federal sobre las empresas privadas no son la respuesta correcta", tuiteó el gobernador Asa Hutchinson .

“He sido consecuente en la libertad de las empresas de exigir que sus empleados se vacunen y me he opuesto al gobierno a que diga que las empresas no pueden ejercer esa libertad. El mismo principio debería proteger al sector privado de la extralimitación del gobierno que les obliga a vacunar a todos los empleados ”, continuó Hutchinson.

Arkansas reportó 2.481 nuevos casos de covid-19 el jueves y 27 muertes. Solo el 43,3% de las personas en Arkansas están completamente vacunadas contra el covid-19, la quinta peor tasa del país según la Universidad Johns Hopkins.