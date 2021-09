Alanis Morissette confesó que varios hombres la violaron cuando tenía 15 años

La cantante Alanis Morissette reveló que fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia, cuando tenia quince años. Esta declaración la dio en el documental "Jagged" que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y próximamente estará disponible en HBO.

Según The Washington Post, la artista dedica más de la mitad de la cinta en hablar sobre el tema del abuso durante sus primeros años de fama. "Voy a necesitar ayuda, porque nunca hablo de esto", dijo Morissette antes de hablan en detalle.

"Me tomó años en terapia admitir incluso que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como ‘Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15’. Ahora estoy como, ‘Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores".

El portal confirma que en ningún momento del documental se revelan los nombres de los abusadores. Incluso culpa a la industria de no prestar atención a sus palabras. "Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos", dijo.

"El hecho de que yo no hablara sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas", comentó la cantautora.

También expresó su opinión por las víctimas que no son escuchadas. "Sabes que mucha gente dice ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y estoy como ‘a la mierda’. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada".

Alanis Morissette decidió no asistir al Festival Internacional de Cine de Toronto, y aún no hay un comunicado oficial de las razones. Tampoco se sabe si la artista realizará promociones del documental, un proyecto realizado por HBO y dirigido por Alison Klayman.