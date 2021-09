Florencia Peña: "Mazzarello no tiene pruebas, lo que hizo es gravísimo "

Florencia Peña contraatacó a Marcelo Mazzarello: “lo que hizo es gravísimo y no tiene pruebas, me siento maltratada y lo voy a llevar a la Justicia".

Luego de que Marcelo Mazzarello la acusara de haberle imposibilitado ser parte del elenco de la película Más respeto que soy tu madre, Florencia Peña no tuvo reparos en contestar la acusación.

La actriz respondió diciendo que esto es una nueva operación de prensa en su contra, cuando Mazzarello había dicho ella había logrado desvincularlo ante su oposición al Kirchenrismo.

"No voy a salir a contestarle a cuestiones que tienen que ver con operaciones de operaciones de operaciones", fue lo primero que dijo la conductora de Telefe en diálogo con A la tarde, programa de América, lunes a viernes a las 15.30.

"Soy la protagonista de una película muy grande que se llama Más respeto que soy tu madre. Cuando pasó todo lo de la operación del presidente y Olivos, él salió a hablar en varios lugares en mi contra. La producción me comentó que se le encendió la alarma, me preguntaron qué quería hacer, porque lo querían elegir a él para que haga de mi marido", detalló la actriz.

"No existe un archivo mío hablando mal de un compañero, es algo que no haría. Cuando él me maltrató, yo estaba muy mal y ni salí a contestarle", sostuvo Flor Peña en alusión a las críticas que Mazzarello hizo de ella, comparando que mientras ella pudo ver a Alberto Fernández en Olivos, él no podía visitar a su padre internado a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

"Es la primera vez que trabajo con Pampa Films además, y me preguntaron qué quería hacer. Yo les dije que dejen que baje un poco el agua y que yo no soy quién tiene que decidir.

En su charla con el programa de Karina Mazzocco, la actriz reveló qué hizo para alejarse de las críticas en las redes sociales y contó cuáles son los pasos a segur con respecto a su conflicto con Marcelo Mazzarello.

Indignada, Florencia Peña agregó: "me tengo que cuidar un poco y decidí correrme de Twitter. Soy la protagonista absoluta de una megapelícula y entiendo que me quieran cuidar, pero eso es todo. Estoy cansada de defenderme, no lo quiero hacer más. Me banco ser como soy y la vuelta que eso tiene, lo que no me banco es que me difamen. No me banco la agresión ni el maltrato"

"Lo que él hizo es una difamación gravísima y no tiene ni una sola prueba, sino ahora estaría sentado en todos los programas. Le voy a mandar una carta documento, no lo voy a llamar nada",

Así, finalizó diciendo: "no me van a tumbar tan fácil. Molesta que tenga un pensamiento que no tenga que ver con el establishment, si molesta mi ideología lo lamento"