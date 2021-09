Alberto Fernández redobla la apuesta: "Con presiones no me van a obligar"

A la espera de definiciones sobre el futuro de su Gabinete, Alberto Fernández aseguró: “Con presiones no me van a obligar”. En este contexto, el Presidente tuvo una charla en off con un periodista y dio definiciones sobre la crisis en el Gobierno.

Según declaraciones que publicó Página 12, el primer mandatario remarcó: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

“¿Por qué no me llamó a mí?”, habría reprochado Alberto Fernández a su allegados, en un clima de alto enfrentamiento dentro del Frente de Todos. Según la reconstrucción del medio oficialista, el Presidente se cuestiona “para qué se apuraron”.

Como se informó anteriormente, antes el presidente aseguró hoy al mediodía que "la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", y remarcó que seguirá "garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos".



"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", dijo el mandatario, al iniciar un hilo a través de su cuenta en la red Twitter.

Las declaraciones del Presidente se conocen luego de que ayer el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, tras los resultados electorales de las PASO que se celebraron el último domingo.



Tras la presentación de las renuncias, el mandatario recibió ayer el apoyo de gobernadores, intendentes y referentes del mundo sindical y empresario.



"Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino", continuó el mandatario en su publicación.



"Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", añadió.



En ese marco, agradeció el "apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas" y valoró "el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo".



Las organizaciones Evita y Somos Barrios de Pie habían convocado a una movilización en apoyo al Presidente para esta tarde en Plaza de Mayo, que esta mañana fue suspendida, a pedido del Gobierno nacional.



"Prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre", indicó Fernández.



Y continuó: "Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas".



"He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", expresó el jefe de Estado.



"Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria", concluye el mensaje presidencial a través de Twitter.