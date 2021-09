Testigo contó cómo fue el ataque a “batazos” del “pochoclero”

El juicio contra Daniel Elizalde, el llamado “pochoclero de Brandsen” que está acusado de atacar a “batazos” a los padres de Samanta Nagode, una joven que lo denunció por abusos, continuó ayer en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata.

Entre los testigos de esta segunda audiencia resaltó la declaración de un veterinario que admitió haber presenciado aquel gravísimo incidente ocurrido el 16 de abril de 2017 frente a la Estación Comunal de Policía de Brandsen, cuando el imputado desmayó a golpes a Gabriela de Gaetano y lastimó seriamente a su marido.

Recordó el profesional que aquel día el marido de Samanta lo fue a buscar para que atendiera a una perrita de la familia y que cuando lo llevaba de regreso a la veterinaria “se cruzaron con Elizalde”, quien al parecer había estacionado su vehículo y el carro de pochoclero de modo tal que complicaba la circulación, dijeron fuentes judiciales. El marido de Samanta le habría reclamado por esto, lo que derivó en insultos y cruces.

“El veterinario recordó que de la casa salió el hijo de Elizalde con un cuchillo y que ellos se fueron para no complicar más las cosas”, explicaron voceros que presenciaron la audiencia, agregando que fue entonces cuando el marido de Nagode llamó por teléfono a su esposa para contarle lo sucedido y avisarle que iban a la comisaría para denunciar al “pochoclero”. Es ahí donde las partes involucradas en la historia se cruzaron de nuevo. El testigo confirmó que, para cuando ellos, llegaron Elizalde, su mujer y su hijo “ya estaban en la puerta de la seccional” y, según los abogados de las víctimas, este último “les arrojó un baldosazo” que los habría convencido de quedarse en la esquina. La peor violencia se desencadenó con el arribo de los padres de Samanta. El testigo recordó que los vio cruzar y, en simultáneo, a “Elizalde salir de atrás de una camioneta con el bate de béisbol en la mano”.

De acuerdo a este relato, “primero golpeó al padre de la chica y luego le dio un golpe más certero a la madre”, agregaron las fuentes, resaltando que lo más importante de este dato es que describió que el ataque “fue de arriba hacia abajo y en secuencia”. La versión de la defensa es que Elizalde usó el palo para “sacarse de encima al matrimonio que lo estaba agrediendo”, algo que, al parecer, descartan los testigos.

Samanta Nagode fue la primera mujer en denunciar a Elizalde por presuntos abusos sexuales desde 1999 y durante tres años, cuando ella era menor. El sujeto no es juzgado por esas acusaciones ni las que formularon en su contra otras dos chicas que revelaron calvarios parecidos, sino por la tentativa de homicidio de De Gaetano. Está previsto que el debate se extienda hasta el 22 de septiembre, con Martín Chiorazzi es el fiscal; Maximiliano De Mira el defensor particular de Elizalde y los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina como particular damnificado.