Reapareció “Chano” y le dijo al policía que no le guarda rencor

El músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier aseguró ayer que no recuerda el episodio durante el cual fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de un cuadro de exaltación el 25 de julio pasado, al presentarse ayer en la fiscalía de Campana para brindar la clave para desbloquear su teléfono celular secuestrado en ese momento.

“Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado”, aseguró “Chano” (39). El músico, quien aún no declaró como testigo en el marco de la causa, sostuvo que solo recuerda a su madre “sufriendo por la situación” y manifestó que lo que vivió fue “una tocada más de fondo”, aunque espera “que sea la última”.

“Chano” acudió a esa sede judicial para aportar la clave de su iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara (27), quien le disparó, explicaron fuentes judiciales. Amendolara se comunicó ayer con Chano para decirle que se alegraba por su “recuperación” y el músico le respondió que no le guarda “ningún tipo de rencor”.

Fernando Soto, abogado del policía, contó que le envió un mensaje de texto al cantante. “Hola Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutalos día a día, renovarles una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos”.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras ser dado de alta del porteño Sanatorio Otamendi, el ex líder de Tan Biónica dijo que está internado en una comunidad terapéutica y que está “bárbaro”. “Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”, sostuvo “Chano”, quien agregó que no tiene contacto “con el mundo exterior” y que solo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él. “Trabajo mucho con mis límites fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental”, expresó.

Moreno Charpentier, quien asistió a la sede judicial junto a su madre, Marina Charpentier, y su abogado, agradeció a sus fanáticos y seres queridos por las muestras de apoyo durante los 18 días en los que permaneció internado a raíz del balazo que recibió y por el cual debieron someterlo a una cirugía en la que le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas.

“Les agradezco este tiempo que estuvieron preguntándole a mi mamá por mi salud. Quiero agradecerle a mucha gente que me hizo llegar su amor, sus saludos, que se acercó, mandó mensajes a mi familia, que se preocupó y que llegó llorando al hospital”, concluyó. Con respecto al trámite por el cual se hizo presente en Campana, una fuente judicial explicó que se extrajo una copia de los datos de su teléfono por si en un futuro es necesario realizar algún análisis de sus comunicaciones durante el día del hecho las horas previas. Tras ello, el artefacto que estaba secuestrado le fue devuelto.

Los voceros judiciales informaron que simultáneamente siguen en trámite otras medidas ordenadas por la Justicia: la extracción de los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico, ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz, y una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado psíquico en el que se encontraba Moreno Charpentier el día del hecho.

Hace dos semanas se realizó una junta médica, que analizó en base de una copia de causa, las testimoniales y las historias clínicas, en qué condiciones psicofísicas estaba el músico al momento del hecho.

Con relación al peritaje sobre las prendas que vestía “Chano” esa noche, las fuentes adelantaron que el próximo lunes se tomarán nuevas muestras para ser analizadas con un microscopio por barrido electrónico en la sede que la Procuración bonaerense tiene en La Plata. “La primera pericia que se realizó sobre la ropa, que fue una observación simple, indicó que no poseía deshilachamiento o halo de ahumamiento. Pero como los resultados no fueron concluyentes, se hará un análisis más detallado”, explicó una fuente de la pesquisa.

“Me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida”

Facundo Amendolara Policía que baleó a “Chano”