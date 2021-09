El inédito video de Bilardo discutiendo antes de México '86: "Soy ganador, no perdedor"

“Después del Mundial vuelvo acá. Te lo firmo. Yo soy ganador y vamos a estar arriba. Soy ganador. No perdedor", contestó Carlos Bilardo a la ola de gritos y críticas de los fanáticos que ocupaban un lugar en la tribuna del estudio de televisión de Canal 13, donde se filmaba “Polémica en el Fútbol”.

Las imágenes son de 1985, cuando el Narigón era entrenador de la Selección Argentina y decidió presentarse al programa para dejar bien en claro su posición sobre la manera que tenía de jugar sus equipos.

Cabe marcar que en ese entonces, Bilardo era resistido por la gran cantidad de los hinchas y periodistas que seguían el día a día de la Selección Argentina en la previa del Mundial de México 86.

“Cuchame (sic), yo me quedo acá hasta las 7 de la noche…¿Quieren que venga el domingo? Vengo el domingo…Yo no tengo problema”, manifestó el Doctor del público, que le reprochaba por qué la albiceleste no “juega el fútbol que nos gusta a nosotros” e impregnarle un estilo de juego.

Fiel a su estilo, el ídolo de Estudiantes contestó uno por a uno estos reclamos. "Así vamos despachando a todos", expresó. “El fútbol que nos gusta a nosotros es el me gusta a mí. Yo defiendo jugadores como Maradona, Bochini…”, agregó.

Minutos más tarde, tuvo un cruce con el conductor de Polémica en el Fútbol, que estaba enfurecido por cómo los hinchas y el DT de la Selección le habían copado el programa. “Si se agarra la bandera es problema suyo, yo le estoy diciendo que acá vino gente que está contra usted”, le dijo el periodista.

En otro pasaje del video, Bilardo se acercó a la grada y señaló a los fanáticos. “No lo conozco, no lo conozco y no te conozco…”, dijo el Narigón.