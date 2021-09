Una joven volvía a su casa en una bici prestada y en el camino se la robaron motochorros armados

Una joven de Altos de San Lorenzo vivió una pesadilla esta madrugada cuando un grupo de delincuentes a bordo de una moto y armados la abordó en la zona de 26 y 61, en donde le apuntaron con un revólver y le sustrajeron una bicicleta mountain bike que le habían prestado para que regresara a su casa.

La víctima, quien se identificó como Micaela, de 23 años, radicó la denuncia en la Comisaría Octava, en donde declaró que mientras se dirigía a su hogar, a eso de las 6.30, fue sorprendida por tres sujetos que andaban en una moto de alta cilindrada. En ese momento uno de ellos desenfundó un arma y otro le pidió que le diera la bicicleta. Sin alternativas la chica asintió mientras que otro ladrón buscaba más pertenencias entre sus ropas. "Querían mi celular, pero no tenía, así que se llevaron la bicicleta", contó la joven.

La situación derivó en un momento de gran susto para ella, ya que le apuntaron con un arma. "Fue un momento de terror. Me sacaron la bicicleta y me pidieron que me fuera sin mirar. Me amenazaron", relató la joven. El rodado sustraído es modelo Vikinex negra, verde y amarilla. Por otro lado, lamentó que "en la zona no hay cámaras de seguridad ni testigos". "Pudimos realizar la denuncia rápido en la Octava", consignó.