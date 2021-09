Los Hornos en llamas: robos y tiros en otro fin de semana picante

No se puede decir que los vecinos de Los Hornos -a veces con gran convocatoria y otras unos pocos- no reaccionaron ante los innumerables hechos delictivos que azotan la a ese sector de la zona oeste platense. Desde principios de este año abundaron las marchas a pie y caravanas vehiculares por la avenida 137, los alarmazos y bocinazos, o las movilizaciones a la comisaría tercera.

Empero, el pedido de “más y mejor seguridad”, por el momento, no tuvo la llegada esperada a las autoridades. “Esto es así a propósito, saben que te desgastan. La gente se cansa y empieza a no ir, después el reclamo se apaga aunque la inseguridad siga como siempre o peor”, señaló uno de los referentes vecinales.

El reciente cambio del titular de la comisaría tercera no cayó bien entre los vecinos

El cambio del titular de la seccional, que tuvo lugar la semana pasada, no cayó bien en el barrio. Incluso se intentó organizar una movida para pedir su regreso, pero el tema quedó “en el aire”. Mientras tanto, el sábado por la tarde se llevó a cabo un encuentro informal con un diputado bonaerense.

La charla fue ante unas nueve personas, que no quedaron muy conformes. “Fueron mas consejos que soluciones, habló sobre proyectos a largo y corto plazo y nos propuso buscar estrategias para mantenernos unidos como vecinos”, explicó una de las asistentes a la reunión. El problema, sin embargo, sigue sin modificarse para bien. Entre el viernes y el domingo últimos se registraron cuatro robos con diversos matices: uno con disparos de arma de fuego y sospechan que a cuatro cuadras los mismos sujetos le sustrajeron la moto a un delivery; otro con un jubilado atado de pies y manos; y el último en la casa de una mujer de 88 años.

ENTRE LA PÓLVORA Y EL MIEDO

El viernes por la noche, cerca de las 21.30, en la pizzería “Papu” de 140 entre 68 y 69, unos gritos llamaron la atención de Sabrina. La encargada se asomó por la ventana y vio a dos jóvenes en moto que conversaban. Entonces volvió a la cocina y no salió hasta varios minutos después. “Cuando le fui a dar el pedido a uno de los clientes que esperaba afuera, me contó que justo en la puerta a un chico supuestamente de Pedidos Ya le robaron la moto (una Skua 150, tipo enduro) a punta de pistola. Justo se había cortado la luz y la cuadra estaba muy oscura”, le contó la joven a EL DIA.

Para Sabrina la noticia no fue una sorpresa. A ella le robaron dos veces en lo que va del año en la esquina de 140 y 68. En ambos casos “iba caminando y me agarraron motochorros. En la primera me sacaron la mochila y después la bolsa que tenía de las compras. Hay un montón de motos afanando y te roban lo que tengas”, recordó.

A principio del 2021, en la cuadra instalaron dos alarmas vecinales. Es que “siempre pasa algo, andan unos guachos en una (Honda) Titán roja que están al acecho”, contó Damián, un vecino de la zona.

Presuntamente, los mismos delincuentes atacaron minutos más tarde en 140 y 65. Un testigo reveló que eran dos, “venían persiguiendo a un delivery” y lo interceptaron en esa intersección. No obstante, “un auto que venía atrás los encandiló y se ve que se asustaron, porque el que iba de acompañante sacó un arma y tiró por lo menos seis veces”, al vehículo más grande y a la víctima, agregó. Por fortuna ninguno de los proyectiles impactó en una persona.

“A mí ya me robaron dos veces en la calle, al mediodía y a la tarde, ayer le tocó a este chico a la noche. En esta zona te agarran a cualquier hora, cada día está peor”

Sabrina

Comerciante

En tanto, el domingo por la madrugada dos casas particulares se vieron vulneradas por el accionar de los malvivientes.

En 145 entre 65 y 66, Horacio (81) dormía cuando fue despertado de manera brusca por dos desconocidos, encapuchados, con tapabocas y guantes. Para el jubilado “tendrían entre 30 y 40 años” y eran “muy profesionales” porque “me quisieron tapar la boca, les pedí que no para no ahogarme y accedieron, siempre me trataron con respeto”. Ingresaron por el fondo, primero al garage y de ahí a la cocina. “Pusimos una reja en la ventana que da a la calle, porque en abril ya nos habían entrado arrancando la persiana, y ahora se metieron por otro lado”, lamentó el hombre.

En segundos lo ataron de pies y manos y lo dejaron ahí en la cama mientras ellos recorrían el resto de las habitaciones en busca de dinero y objetos de valor. “Se quedaron más de una hora, porque entraron cerca de la 1 y se fueron como a las 2.20”, refirió el damnificado.

Revisaron también un galpón del patio, tras romper el candado. Finalmente huyeron por le mismo lugar por el que habían llegado, con dinero en efectivo y varias prendas de vestir.

El viernes, en un radio de 10 cuadras, hubo tres asaltos: dos en la calle y el restante en una casa

Por último, en la zona del UPA 6, en 66 entre 152 y 153, Julián y su madre de 88 años descansaban sin percatarse de que extraños merodeaban por la finca. “Mi vieja es una persona mayor y toma medicación para dormir, así que ella no escuchó nada. Yo sí, y llamé a la Policía”, le dijo el joven a este diario.

Fue el domingo, a las 2.30 de la madrugada, y “entraron por la reja del garage y luego forzaron una persiana de una habitación que no estaba ocupada”, precisó. Y añadió: “Me parece que sabían los movimientos de la casa”. Sustrajeron “una laptop modelo HP 240 G6 sin el cargador, y la compu sin el cargador no dura nada prendida. Ya está denunciada y bloqueada”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que este tipo de robos “viene pasando seguido, hay una bandita por la ex Ripoll desde hace un tiempo”. Además, destacó “el laburo de la gente del 911 y de la Policía, que llegó enseguida”.