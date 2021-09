Otro referente de Racing pateó el tablero: " No se puede vivir de recuerdos"  

Racing Sigue a los tumbos y otro jugador salió con duras declaraciones sobre el momento del equipo después de la derrota de anoche ante Argentinos Juniors y, como Lisandro López días atrás, pidió "una reestructuración" en el fútbol albiceleste.

Leonardo Sigali, uno de los referentes de la Academia al ser consultado por el duro presente del equipo, aseguró que "no podemos vivir de recuerdos" y que el equipo necesita "cambiar el chip". Además, estuvo en sintonía con lo apuntado por Lisandro López, quien planteó que el club necesita una reestructuración, desde "la principal cabeza hasta el más chico".

"No se encuentra explicación. Ojalá que el cuerpo técnico y nosotros podamos salir de este momento lo antes posible", comenzó el futbolista de 34 años, en diálogo con un canal deportivo.

"No podemos vivir de recuerdos. Es el grupo el que tiene cambiar el chip y la cabeza. Venimos de años anteriores que ya hay que dejarlos atrás. Hay que cambiar el chip sí o sí porque la gente se merece todo el respeto. Hay que poner la cara y el pecho, hacerse fuerte, masticar bronca. Y desde mi lugar me hago cargo de todo lo que me incluye", afirmó.