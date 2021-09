El protocolo para la vuelta a la presencialidad en una facultad de la UNLP

La facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata propuso tareas presenciales optativas. Como se informó la semana pasada, en una reunión de la comisión Interclaustro se aprobó la realización de “encuentros complementarios optativos durante el presente ciclo lectivo en algunas materias de las diferentes carreras”, de esa unidad académica.

Según informaron en esa facultad platense el proceso pedagógico durante el segundo cuatrimestre continuará desarrollándose de manera virtual y como complemento, a partir del 20 de septiembre, se implementarán “actividades presenciales opcionales, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.

Ahora, se conocieron los detalles del protocolo:

Docentes y estudiantes deben tener vigente el permiso de la aplicación CUIDAR. Asimismo, se efectuará el control de temperatura corporal a quienes ingresen al establecimiento educativo. Sólo quienes tengan temperatura de hasta 37.4ºC podrán ingresar al establecimiento. Se establecerán una puerta de entrada y salida específica, con personal que verifique los ingresos y egresos correspondientes.

El uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la permanencia en la facultad para la totalidad de las personas.

La permanencia de varias personas en espacios cerrados y pequeños no debe superar los 15 (quince) minutos.

Las puertas de acceso a aulas, baños y patios, entre otros, permanecerán preferentemente abiertas para evitar el contacto con herrajes. Esto será siempre que las condiciones climáticas lo permitan y que se asegure la privacidad requerida en algunos espacios, por ejemplo, en el baño.

Disponibilidad de elementos de higiene:

El establecimiento educativo contará con elementos de higiene para el lavado de manos (jabón y toallas de papel descartables) y de dispensadores de alcohol en gel antibacterial o alcohol líquido al 70%.

El ingreso de estudiantes a los sanitarios:

Se hará respetando la distancia social y se procurará que la permanencia sea inferior a los 15 (quince) minutos. La cantidad de estudiantes que ingresen al baño del establecimiento debe ser acorde con la capacidad de las instalaciones sanitarias para poder cumplir con las pautas de salubridad. En estos espacios siempre se deberá permanecer con el tapaboca colocado de manera correcta.

Se procederá a desactivar secadores de manos por aire (atento que representan un gran riesgo de contagio), los cuales deberán ser reemplazados por dispensadores de toallas de papel.

Limpieza, desinfección y ventilación:

Se realizará la limpieza y desinfección de los espacios comunes cada 90 minutos. Las aulas se limpiarán y desinfectarán en los cambios de turno.

Si por cuestiones climáticas no es posible mantener puertas y ventanas abiertas en forma permanente, se deberán abrir cada 90 minutos para permitir el recambio de aire.

Provisión de recipientes lavables, sin tapa y con bolsa para residuos en aulas y sanitarios.

Uso de ascensores:

Los ascensores podrán ser utilizados por personas con movilidad reducida y cuando sea estrictamente necesario, respetando el distanciamiento dentro de la cabina (máximo 1 persona). En caso de ser utilizados, se debe reforzar la desinfección de los puntos de contacto del ascensor e higienizarse las manos, a través de lavado con jabón o limpieza con alcohol en gel o alcohol al 70%.

Causales de suspensión de clases:

Ante la presencia de alguna de las siguientes situaciones, el establecimiento educativo no retomará y/o suspenderá la actividad presencial:

Agua:

a. Falta de provisión de agua para la limpieza del establecimiento.

b. Falta de provisión de agua para la higiene personal en baños.

c. Falta de provisión de agua potable (por red o envasada) para el consumo

personal.

d. La bomba de agua no funciona o la perforación está no-operativa (no hay agua en ese nivel, o la calidad del agua es deficiente).

5

Actividades académicas

Jornadas de clases presenciales reducidas:

Habrá jornada de horarios reducidos para les estudiantes que serán de 1 hora. El kit básico de limpieza y desinfección de las aulas está compuesto de alcohol en gel o alcohol 70% en rociador de 2 litros y papel para secado de manos y limpieza de superficies.

Organización de los grupos de cursada:

Estudiantes: en tantos subgrupos como sean necesarios hasta cubrir el cumplimiento del distanciamiento prescripto por la autoridad sanitaria (2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula, siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de higiene, protección, limpieza y ventilación de los espacios).

Los grupos de estudiantes se adecuarán a la capacidad del aula, respetando el distanciamiento entre estudiantes y su docente. Por ejemplo, un aula de 5,80 por 7 metros permite que permanezcan 15 estudiantes y un docente.

Les docentes establecerán útiles de uso individual (tizas, fibrones para pizarra) que en lo posible deberán ser llevados a la Facultad para procurar no compartir útiles.

Los grupos estarán conformados por el número de estudiantes que permita cumplir con el distanciamiento y medidas establecidas dentro del aula y citadas anteriormente. A modo de ejemplo: una cursada con treinta (30) estudiantes puede llegar a dividirse en dos grupos, A y B, los cuales asistirán en horas, días o semanas diferentes de acuerdo con las decisiones organizativas y/o pedagógicas que se tomen. Les responsables de cada asignatura deberán enviar con anticipación un listado, discriminado por cada comisión, donde se detalle el nombre completo y el DNI de cada estudiante y docente que vaya a asistir a los encuentros presenciales.

Si llegara a presentarse un caso sospechoso, todo el grupo al cual pertenece el mismo deberá abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o descarte. De confirmarse, el grupo de estudiantes deberá considerarse contacto estrecho del caso confirmado y, como consecuencia, respetar el aislamiento durante catorce (14) días a partir de la última exposición con el caso confirmado. Si se descarta, todo el grupo se reintegrará a clase según la organización prestablecida. El resto de las cursadas, docentes y Nodocentes podrán seguir con sus tareas regulares.

Se deberá organizar el horario de ingreso y egreso de las cursadas de modo tal de evitar conglomeración y/o flujo de personas en los pasillos y lugares comunes. En el caso que les estudiantes quieran cursar otra materia y esperen para hacerlo, deberán hacerlo fuera del edificio.