Desmontan emblemático monumento considerado un símbolo esclavista

La gigantesca estatua del líder militar de los estados confederados del Sur de EE UU, en la Guerra Civil, fue retirado en el estado de Virginia, tras años de tensiones centradas en el pasado esclavista del país. Luego de descansar durante más de 130 años sobre su pedestal de 12 metros de altura, la estatua ecuestre del general Robert Lee, fue bajada en Richmond, la antigua capital secesionista durante la Guerra Civil (1861-1865).

BREAKING: Robert E. Lee statue, erected in 1890, removed from its pedestal on Monument Avenue in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/RGRZQXDA9n