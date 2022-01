Tres tomógrafos de hospitales públicos están fuera de servicio

Tres tomógrafos de hospitales públicos de la Ciudad no funcionan y los médicos y pacientes tienen que hacer malabares para realizar los estudios. Sólo quedan dos en pie, por lo tanto deben articular las prácticas para las derivaciones.

Antonio Aguiar (63), vecino de Villa Elisa, atravesó en primera persona la pesadilla de esta carencia que lleva semanas. Necesita avanzar con estudios por una operación de vesícula. “Estoy esperando por un estudio que me pidieron para poder operarme y me dicen que no andan los tomógrafos. En una ocasión hasta me hicieron tomar los líquidos para la tomografía y cuando llegué al Hospital me dijeron que se había roto el equipo”.

También contó que en ese periplo tuvo que “ir en un taxi desde el hospital de Romero hasta el Hospital San Martín. Me gasté 2 mil pesos en eso y cuando llegué me dijeron que no andaba ahí tampoco el equipo. Antes de eso, el 15 de enero tenía turno en el Hospital de Gonnet, pero unos días antes me avisaron que no andaba el tomógrafo”.

El paciente, incluso, llegó a ofrecer realizar una colecta para juntar recursos “para que se pueda arreglar”.

Reclamos similares al de Aguiar también fueron realizados por otros vecinos que no pudieron realizarse los estudios complejos. Viven en Olmos, Etcheverry y Abasto, y no pueden pagar un remís para hacerse los estudios en el Rossi o en el Policlínico San Martín, en el caso de ser pacientes ambulatorios.

En coincidencia, remarcaron los vecinos que “no pueden dejar a la población sin estos equipos en los hospitales públicos, porque son esenciales para dar con diagnósticos de cuadros complicados y mucha gente no tiene obras sociales para hacerlos en clínicas privadas”.

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

Según informaron en el Ministerio de Salud provincial, “funcionan los tomógrafos de los hospitales Rossi y San Martín” y están fuera de servicio los de los hospitales Alejandro Korn (de Melchor Romero), San Roque (de Gonnet) y el del San Juan de Dios.

“A uno le falta mantenimiento, al otro le falta un repuesto. En 20 días estarán otra vez en funcionamiento”, dijo una fuente de la cartera sanitaria.

También indicaron en el ministerio de Salud provincial que “cuando llegamos había una deuda muy grande con las empresas de mantenimiento y éstas no hicieron el trabajo por esa razón. Durante la pandemia su uso bajó considerablemente y ahora que estamos volviendo a los estándares habituales, los equipos empiezan a sufrir complicaciones, propias de la falta de mantenimiento. La deuda fue resuelta y ahora estamos en esa situación”.

ANTECEDENTES

En diciembre pasado tuvo problemas el tomógrafo del Hospital San Juan de Dios que tuvo un desperfecto y se mandó a reparar. Costó conseguir el repuesto que se necesitaba, pero el equipo, se anunció en ese momento, iba a estar en la primera semana de enero. Desde ese momento derivaron a los pacientes al Hospital Rossi, pero este establecimiento sanitario de barrio Hipódromo también tuvo sus inconvenientes: cortes de luz reiterados por cuestiones internas, razón por la cual en muchas oportunidades no se podían realizar los estudios en el tomógrafo.

No fue esa la primera vez que se paró el tomógrafo del San Juan de Dios.

Una de las ocasiones en que más quejas despertó la falta del equipo en esa institución de salud fue hacia finales de 2019, ya que fueron largos días sin funcionar y entonces reaccionaron no sólo pacientes y familiares sino también el plantel de médicos del hospital, ya que la imposibilidad de completar estudios con esa aparatología les complicaba la resolución de diagnósticos. En esa oportunidad, la falla estuvo en el sistema de fusibles.