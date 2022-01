Largas filas para testearse, otra pesadilla en la Ciudad

En medio de la tercera ola de Covid y con números de contagios que alarman, testearse en La Plata sigue siendo un verdadero dolor de cabeza porque se pueden pasar horas y horas en una fila y, aún así, estar obligado a irse sin conseguir un turno para la prueba.

Esa situación se vivió el domingo en el Hospital Italiano, donde hubo personas con los síntomas que llegaron a esperar diez horas y debieron retirarse sin haber sido hisopados. “En mi caso fui a las 15 porque estaba con síntomas. Eran dos cuadras de cola que había en ese momento”, contó Lorena Borella.

La espera se fue haciendo larga, al punto que eran las 22 y todavía aguardaban para ser testeados.

Para ese momento los ánimos ya no eran los mismos de más temprano, y si bien no hubo momentos de tensión, según aseguró la vecina, en el lugar se hizo presente la Policía convocada porque “supuestamente había una pelea”.

“Pero acá no sólo no hubo ninguna pelea sino que tampoco hubo una situación de tensión. Sí existió un reclamo porque veíamos que hacía un largo tiempo que la gente no estaba ingresando para ser hisopada y cuando preguntamos qué pasaba nos dijeron que había un solo médico y que no iba a realizar los testeos”, indicó Lorena.

“Nos dijeron que podíamos quedarnos para que nos testearan hoy desde las 6 de la mañana, pero para ello había que pasar la noche en la calle y éramos personas que estábamos ahí porque tenemos síntomas”, agregó.

Como ella la mayoría se retiró y en su caso decidió dirigirse ayer a las 7 al puesto sanitario de 4 y 51, donde según información oficial comenzaban a testear desde esa hora y hasta las 14.

“Pero a medida que se fue juntando la gente y se hizo una cola de una cuadra salió una persona y nos dijo que iban a comenzar a hisopar a las 9, dos horas después de lo informado, haciendo esperar a personas que estamos acá con síntomas”, cerró con molestia. Dolor de cabeza, secreción nasal, dolores musculares, fatiga, estornudos y picazón en la garganta, son algunos de los síntomas por los que se sugiere consultar al médico.