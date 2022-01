En moto, embistió a una mujer y le arrancó el bolso

Claudia Barone (59) ya tenía experiencia con la inseguridad cuando el viernes último un motochorro la atacó en pleno centro de Los Hornos. En julio del año pasado, pero en Villa Elvira, la mujer había dejado su auto estacionado a una cuadra de la casa cuando un sujeto le sacó la cartera del interior. Un frentista advirtió la maniobra y, junto a otros dos, lo persiguieron.

“El tipo terminó descartando el bolso en la calle y lo pude recuperar intacto”, le contó a EL DIA.

Sin embargo, lo que vivió la semana pasada fue un episodio completamente distinto, aunque similar a otros que suceden en diversos sectores de la Ciudad. Se trata de los ataques violentos de ladrones en moto a víctimas femeninas, una modalidad cada vez más frecuente en las calles platenses.

Barone reflexionó que “cuando decis ‘a mí no me va a pasar’, te pasa”, y remarcó que el hecho le dejó secuelas visibles en el cuerpo y otras psicológicas. “Como estoy con todos los trámites de dar de baja las tarjetas, y demás, no puedo ir a trabajar. Esta persona me hizo daño físico y moral”, lamentó.

El robo tuvo lugar entre las 12.20 y las 12.40. “Yo salía del trabajo y paré en la puerta de Aloise, pero como no tenía lugar para estacionar, seguí una cuadra más. Finalmente lo pude dejar en 66 entre 135 y 136, frente al IOMA”, recordó.

Tardó “unos 10 minutos” en hacer la compra, y mientras caminaba hacia el vehículo “venía con la mochila en el hombro y las llaves del auto en la mano”, sin prestar demasiada atención a lo que ocurría en la calle. Entonces, señaló, “una moto que venía por 66, de 137 a 136, me embistió cuando yo estaba abriendo la puerta. Me golpeó en la cadera y me arrancó la mochila”.

El impacto fue tal, que Barone dio un giro sobre sí misma y cayó sentada en la cinta asfáltica. Mientras tanto, el delincuente cruzó de mano y se fue por 66 hacia 135, en contramano. Ella comenzó a gritar y como “estaba lleno de gente y con mucho tránsito”, algunas personas se acercaron a socorrerla.

Dos vecinos quisieron seguirlo y no pudieron ir muy lejos. “Era una moto gris, alta, con dos espejos, y el tipo tenía una camisa color marrón, e iba sin casco”, detalló la damnificada.

“Me agarró un ataque de nervios, estaba toda dolorida. La gente me ayudó y llamó a la Policía, que llegó a los 10 minutos, y después hice la denuncia en la comisaría Tercera”, puntualizó.

Por otro lado, reveló que “a la vuelta fui hablando con algunos comerciantes para ver si tenían cámaras. También me dijeron que esa cuadra es un ‘punto ciego’ donde no dan tampoco los domos del COM. Y eso los delincuentes lo saben”.

El golpe le provocó lesiones: “tengo inflamados los ligamentos de las vértebras lumbares y moretones en la cadera por la rueda de la moto”, sostuvo. Y agregó: “Me atendieron en la guardia, me hicieron una radiografía y en la semana tengo que hacerme una tomografía”.

En la mochila tenía “documentos del auto y personales, dinero, medicamentos, mi celular de trabajo (donde tengo todos los clientes), anteojos recetados. Sería muy importante recuperar aunque sea la documentación”, cerró Barone.