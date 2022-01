Joaquin Levinton, Mica Viciconte y Malena Guinzburg se trenzaron en Masterchef Celebrity

La noche de anoche en Masterchef Celebrity se llenó de dardos que volaban por todo el estudio. Sorpresivamente, dos de los personajes que parecen esquivar los problemas se trenzaron en vivo por la actitud de uno de ellos. Se trata de Joaquín Levinton y Malena Guinzburg.

En el medio, fiel a su estilo, ingresó Mica Viciconte para poner más leña al fuego. Todo comenzó cuando la humorista recibió un beneficio especial por haberse ubicado en la primera estación del estudio de Masterchef Celebrity.

Santiago del Moro le anunció que podría sacarle diez productos a un compañero o bien, repartir esa cantidad entre todos para que sea más equitativo. Pensando en la persona con la que menos relación tenía, Malena decidió sacarle todos los productos a Joaquín Levinton, incluido el ingrediente principal, una pieza de pescado.

Al vocalista de Turf no le pareció bien esta actitud y no quiso callar. Justificando su actitud con que él “me odia”, la hija del conductor argentino no se arrepintió. En ese momento, Mica Viciconte se pone del lado de su compañero y asegura que a ella también le parece injusto el ingreso de la nueva participante.

Levinton, por su parte, juró que se vengaría de la actitud de su nueva compañera, pese a que el rencor no sea un sentimiento que le agrade. “No es odio pero está cerca”, se descargó frente a las cámaras.

Finalmente, Guinzburg le dedicó el plato a Joaquín en forma de ofrenda de paz y éste aceptó el gesto. A la hora de recibir la devolución del jurado, el artista fue el más elogiado con su plato de sopa.