Cuando hay tanto pendiente, parece que todo avance es escaso

Con 1.106 ofertas recibidas, el ministro de Economía Martín Guzmán consiguió el jueves la licitación de $281.282 millones al colocar Lelites, Ledes, Lecer y Boncer, más de $41.000 millones que lo que dijo que se buscaba. Mientras que los granos volvieron a tener una rueda muy positiva en Rosario, que llevaron a las cotizaciones a máximos históricos, con un salto de más del 4 por ciento para el maíz y un aumento del 2 por ciento para el girasol.

Pero, lamentablemente, las buenas noticias se opacaron porque los precios subieron a partir de la sequía que afectó mucho a los cultivos, lo que implicará una cosecha más reducida. Además, el problema internacional con Ucrania está respaldando el precio internacional de los commodities. Y como la Fed está a pocas semanas de subir sus tasas de interés, si el problema de Ucrania se desinflama, lo más probable es que los buenos precios de las commodities se desinflen, por lo que el pronóstico para 2022 en ese sentido tampoco sería bueno.

El mercado bursátil internacional está muy convulsionado, con operaciones especulativas

En medio de eso, mientras todo estaba enfocado en la negociación entre el Gobierno y el FMI, el mercado local estaba sumergido el jueves en una completa huida de los inversores que conocen lo que está pasando, porque independientemente del principio de acuerdo con el organismo crediticio, los problemas importantes son otros: el consumo cae, la política económica no varía, la inversión de las empresas sigue congelada, no aparece empleo nuevo en la cantidad necesaria, y lo que se ve por delante es una crisis inevitable.

De acuerdo a una publicación que realizó The Economist el jueves, antes del principio de acuerdo, el FMI no podrá resolver la disfuncionalidad argentina y un default gatillaría “un pánico similar al de 2001”. Y desde el Gobierno, especialmente desde el lado kirchnerista, dijeron que un default no es la peor decisión...

EVITAR EL AJUSTE

Ante este panorama, el presidente Alberto Fernández y Guzmán hicieron todo lo posible para postergar los pagos a fin de intentar evitar realizar ajustes durante su mandato. Por eso se resaltó tanto esta situación ayer, una vez alcanzado el principio de acuerdo. Su idea es que el Fondo “nos deje crecer y con crecimiento iremos pagando”.

Pero los números oficiales muestran un panorama complejo. El Banco Central confirmó que se sigue desangrando: el jueves perdió más reservas (US$ 355 millones), y con eso llega a una caída que alcanza una cantidad que se acerca a los US$ 1.000 millones perdidos en enero. Y su deuda en leliq crece sin parar: chupó de los bancos $ 260.620 millones en Leliq cortas al 40% anual, mientras los plazos fijos licúan los ahorros pagando sólo 39%. Y, de salida, la cantidad de los depósitos que hay en los bancos siguieron bajando. De acuerdo a cifras del Central, los depósitos en dólares de inversores individuales cayeron US$ 350 millones en los primeros veinte días de enero. Y se confirmó también que el consumo con tarjetas de crédito cayó 15% en términos reales por mora y sobre endeudamiento de los consumidores.

INVERSORES

Con el problema de Ucrania en el centro del escenario y con la advertencia de la FED que subirá las tasas en marzo, los inversores globales se mostraron inclinados a posicionarse en dólares, con más movimientos en las tasas largas de Estados Unidos. En el exterior el dólar subió 0,8% contra el euro, 0,6% contra el yen y la libra, 0,3% contra el chileno y 0,1% en México, pero cedió 0,6% en Brasil. Y detrás de eso, las tasas largas de los bonos de la Fed se aplanan: se ubicaron en 1,66% anual a 5 años, 1,81% a 10 años y 2,1% a 30 años.

Eso está generando un mercado bursátil internacional muy convulsionado, con operaciones especulativas al por mayor y con muchos inversores realizando récord de operaciones a la baja.

Lo que pase en Ucrania y la velocidad de aumento de las tasas de la Fed le mueve todo el tablero a las materias primas. Los metales preciosos cayeron fuerte y los metales básicos actuaron mixtos, ya que no se sabe si EE UU terminará aplicándole sanciones a Rusia, y también asusta bastante la debilidad del euro que bajó a su peor nivel contra el dólar en quince meses. Y las criptomonedas están metidas en una gran incertidumbre, con tendencia poco definidas en el caso de algunas de las principales como el Bitcoin.