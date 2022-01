Campazzo crece y lo demostró con una actuación histórica

La NBA, al igual que otras competiciones a lo largo y ancho del mundo, atraviesa un momento particular frente al aumento de casos de coronavirus, lo que ha llevado incluso a postergar varios partidos de la actual temporada regular.

Sin embargo, ante las diferentes de bajas por Covid y también por lesión, Facundo Campazzo ha sabido sacarle provecho a la situación, insertándose dentro del equipo titular de los Denver Nuggets.

Así, con otro rol debido a las ausencias, y con más minutos en su haber, el argentino exReal Madrid y Peñarol de Mar del Plata, entre otros, comienza a demostrar con creces lo que puede hacer ya en su segunda temporada dentro de la complicadísima NBA.

En una noche que terminó siendo histórica, el subcampeón del mundo con Argentina en China 2019 fue la gran figura del triunfo cómodo ante Houston Rockets por 124-111.

El cordobés, que fue titular por segundo partido consecutivo, se lució en varios rubros. Y es que más allá de las 12 asistencias (a una de su récord en la competencia, con 13), Campazzo sumó 22 puntos (mejor marca individual), 5 robos (otra marca que igualó), 4 rebotes y 2 tapones, estadísticas que completó en 34 minutos de juego, con una gran efectividad: 4-6 en dobles, 3-5 en triples y 5-5 en libres.

a la altura de dos grandes, como lebron e iverson

Con su planilla individual, el base no solo emuló lo hecho por LeBron James en 2008 como los únicos dos jugadores en la historia de la NBA que registraron 20 puntos o más, 12 o más asistencias, 5 o más robos, 2 o más bloqueos y 3 o más triples en un partido, sino también a una gloria de la competencia y exNuggets, como Allen Iverson. Con lo hecho antes los Rockets, Campazzo se convirtió también en el primer armador de la franquicia, desde el paso del mencionado Iverson, en finalizar un partido de 22 unidades, 10 asistencias y 5 tableros.

El goleador en los Nuggets, no obstante, fue el serbio Nikola Jokic, autor de 24 unidades, 11 rebotes y 3 pases gol.

De esta manera, la franquicia de Colorado, que tampoco tiene a disposición a su entrenador por ser positivo de coronavirus, alcanzó su tercer triunfo al hilo (Clippers y Warrios los anteriores), para escalar a la sexta colocación de la durísima Conferencia del Oeste, ahora con récord de 18 triunfos y 16 caídas.

La temporada de Campazzo y los Denver Nuggets continuará hoy mismo, con la visita al American Airlines Arena, casa de los Dallas Mavericks, desde las 22:30, hora argentina. El cruce podrá verse por NBA TV.

confianza, contagio, intensidad y buen básquet

Luego del buen triunfo y de su gran actuación, Facundo Campazzo analizó el momento que le toca transitar en se segunda temporada en la NBA, la última también de su contrato con la franquicia que lo adquirió.

Ante esto, el argentino sabe que en cada partido se juego mucho de cara a su continuidad en un lugar en el que busca mantenerse en su carrera profesional.

“Las estadísticas se las dejo a los periodistas que tiene más herramientas para analizarlas. Intento que eso no influya en mi juego”, comenzó en conferencia de prensa. “La verdad es que busco ganar confianza desde la defensa, contagiar a mis compañeros, darles energía y me sentí muy cómo en ese sentido”, reflexionó antes de hacer hincapié en las múltiples ausencias de Denver. “Y bueno, con todas las lesiones que tenemos, más que los que están dentro de los protocolos sanitarios, tenemos que disimular esas ausencias con intensidad, con enfoque en el juego, jugando un buen básquetbol. Creo que no sólo ganás con partidos con intensidad, energía y pelea, sino con buen básquet y siento que esta noche lo hicimos muy bien”, destacó. “Eso te da una motivación extra. Cuando no tenés a la mitad del plantel y de tu cuerpo técnico por estas dificultades, es un motor que te impulsa a jugar por ellos”, concluyó el cordobés, quien atraviesa su mejor presente en el escenario más complejo.