Tras el acuerdo del FMI, el Gobierno deberá lidiar con el déficit y la emisión

El acuerdo celebrado con el FMI (Fondo Monetario Internacional) volvió a poner en relieve dos viejas cuestiones de la economía argentina, el gasto público y la emisión, aunque ahora como exigentes compromisos que asumió el Gobierno de Alberto Fernández ante el organismo en el propósito de equilibrar las cuentas fiscales y a su vez de hacerse de dólares y de liquidez para poder afrontar la renegociación de los 45 mil millones de dólares tomados durante la administración de Mauricio Macri.

Esos son los dos grandes desafíos que se fijaron por delante en las tratativas que encabezó el ministro Martín Guzmán ante los revisores del FMI cuando distintos agentes y el marcado avizoraban un inminente default. La incertidumbre repercutió con fuerza en los mercados en la última semana, con un dólar libre que se saltó a los $223 y estableció una brecha de 113% con el oficial, mientras algunos analistas alertaban de una escalda a $250 si no había una respuesta aliviadora inmediata en torno a las negociaciones con el Fondo.

Luego de conocerse el acuerdo, que sumó voces a favor y en contra, el Gobierno aseguró que se evitarán medidas de ajuste en el marco de la renegociación del préstamo. Aunque por otro lado, admitió la escasez de reservas para afrontar los compromisos. Allí, con las cuentas en rojo y con plazos a cumplir, es en donde el Gobierno se plantea los dos grandes interrogantes, cómo reducir el gasto público y cómo frenar la emisión de billetes, para salir de la crisis de la falta de liquidez sin sufrir graves consecuencias en la economía cotidiana.

En ese sentido, el Gobierno evalúa hacia dónde ir en el nuevo contexto. Los analistas, mientras tanto, evalúan si es posible lograr el equilibrio sin ajustes o recortes. Ya en 2020 el Gobierno le puso un freno a la venta de dólares e impuso el cepo a un máximo de 200 el dólar ahorro. A eso se sumó el impuesto a las comprar con tarjeta de crédito en el exterior y trabó la salida de divisas. El dato preocupante es que el Banco Central cuenta con una liquidez de apenas 1.400 millones de dólares que no se compara con un mes normal de exportaciones.

La incertidumbre con respecto al dólar también alimenta todo tipo de especulaciones. Por un lado los exportadores que tienen a demorar las liquidaciones por venta con la pizarra oficial a 103. Y por otro, importadores que se apresuran a adquirir bienes e insumos a ese precio, aunque al final del proceso se regirán por el blue.

Otro punto de interrogantes en torno a la falta de liquidez del Banco Central tiene que ver con un superávit comercial que no repercuto como debería. El año pasado ingresaron al Central unos 15 mil millones de dólares y salieron 7 mil millones por deuda externa y otras operaciones. Pero con una disponibilidad de sólo de 275 millones, analistas estiman que hay agentes que están obteniendo demasiadas ganancias.

La energía será otra arista a revisar a partir de la importación de gas licuado que este año se estima en un aumento de 70 u 80 por ciento, lo que implica unos 4 mil millones de dólares más que en 2021.

Cabe remarcar que a la vez que la Argentina se comprometió a alcanzar el déficit cero hacia 2025, el ministro Guzmán descartó que el entendimiento implique un ajuste. En tanto, el presidente Alberto Fernández habló de un acuerdo orientado a un crecimiento para los próximos años. Sin embargo, una reducción del déficit fiscal entre 2022 y 2023 representa más de 4 mil millones de dólares anuales, lo cual, teniendo en cuenta la complejidad del problema de la falta de dólares, los objetivos le demandarán al Gobierno una tarea ardua.,Por eso algunas voces como la de Claudio Lozano, titular del Banco Nación, ya refieren a un "default diferido".

Guzmán defendió el entendimiento al señalar que "no es ajuste porque el gasto real no cae, sino que por el contrario crece. Es decir, no está el Estado quitando recursos de la economía".

"Al contrario, el Estado seguirá expandiendo recursos hacia la economía, y al mismo tiempo lo que habrá es una reasignación de recursos del Estado", agregó.

Según remarcó, "nosotros lo que necesitamos negociar con el Fondo y seguiremos negociando por mucho tiempo, por la cantidad de la deuda, es porque lo trajo al país el gobierno anterior".

"Y porque no tenemos esos dólares. Esos dólares se malgastaron. Más de la mitad de ese préstamo récord se usó para financiar una salida de capitales. Se fueron los dólares. Y casi la otra mitad se usó para pagar deuda insostenible, deuda externa pública a acreedores privados, en lugar de hacer lo que hicimos nosotros luego, que era reestructurar", recordó.