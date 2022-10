Una estudiante de Psicología de la UBA denunció un caso de abuso en el Roca

Una estudiante de Psicología de la UBA denunció en las últimas horas que fue víctima de un abuso sexual en pleno viaje del tren Roca.

A través de sus redes sociales, detalló cada instante del momento desagradable que le tocó vivir.

Automáticamente, amigos y seguidores de la joven repudiaron los hechos y compartieron su denuncia para que el caso se haga viral.

“Me pasó algo horrible que a las mujeres nos pasa mínimo una vez. Estaba en el tren y de repente siento ‘algo’ que roza mi zona genital. Intenté pensar lo mejor, que quizás fue una mochila. Sin embargo, ese ‘algo’ continuaba. Me alejé pensando nuevamente ‘pasa que el tren está repleto, quizás es la mochila’. Al ratito, ese ‘algo’ ocupó un espacio que yo generé para volver a tocarme”, indicó en su posteo. Luego agregó: “Sigo excusando la situación por qué ¿cómo alguien va a tocarme es un espacio público sin mi consentimiento, sin ningún tipo de remordimiento? Pero el machismo y el patriarcado existe y provocan este tipo de situaciones”.

Además contó que “apenas encontré un hueco para moverme, bajó la mano, esperando y rezando encontrarme con su mochila, pero no. Me encuentro con su mano. Ese ‘algo’ era una mano de un señor. Inmediatamente pido permiso como puedo y digo que me estaban tocando. Como era de esperarse, nadie dijo nada, nadie me ayudó. Solo una señora que veo que lo mira”.

Allí fue cuando “escucho que la persona que me estaba tocando murmura algo. Otro señor me dice ‘uy bueno, dice que se le fue la mano’, sonriendo, como si fuese algo chistoso”, al tiempo que manifestó que “me inunda cada vez mas la angustia. Pienso en que no quiero dejarlo pasar así sin mas, que algo tiene que pasar. Bajé del tren con el corazón acelerado y pido ayuda a la señora que lo había mirado. Junto a ella le digo al hombre que me tocó que vayamos con los auxiliares del Roca por lo que me había hecho y me contesta con total impunidad ‘no tengo problema, porque yo no hice nada’”.

El acusado, al final, terminó siendo demorado por la Policía y la chica instó la acción penal para evitar que otra pase por la misma pesadilla.