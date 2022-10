Homofobia y maltrato: Martina, la “más odiada” del show

“Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym”, escribió, en la noche del lunes, una usuaria de Twitter, un mensaje que se volvió viral: hablaba de una de las “hermanitas”, Martina, la que en su presentación dijo que le daba “asquito” la bisexualidad, que era algo “rari” y que debía ser “analizado”, por lo que fue acusada de homofóbica.

La joven de 25 años se llama Martina Stewart Usher y trabaja como profesora de Educación Física, una profesión que, a juzgar por las denuncias públicas, no dictaría muy bien.

“A uno de los alumnos le gritó porque no corría lo suficientemente rápido, llamándolo autista”, la acusaron en las redes, en donde también se conoció otra denuncia bastante grave: “Es una hija de p… y una maltratadora. Puteaba a los chicos y les decía que eran down, que eran unos inútiles. Todos son chicos de entre 6 y 14 años. Muchos volvían llorando a sus casas. Los padres se quejaron con las autoridades correspondientes y nunca hicieron nada. No puede quedar impune”.

Sorprendieron también las duras palabras de Wanda en contra de Martina, siendo que fue la persona que la acompañó hasta la puerta de entrada de la casa. Pero la rubia no había visto la presentación de la joven y, tras verla, aseguró: “Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos? Sin embargo, ‘GH’ es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con ese tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias Telefé por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos”.

También se pronunció en contra de Martina la actriz Leticia Siciliani: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.